Bomba s Maksimira: Dinamo potpisao veznjaka Milana!

U gluho doba noći s Maksimira je stigla prava senzacija. Dinamo je dogovorio dolazak Ismaela Bennacera, alžirskog reprezentativca i veznjaka AC Milana. Riječ je o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora, što ovaj transfer svrstava među značajnije poteze Dinama u posljednjim sezonama

Službeno potvrđeno

Vijest je potvrđena i na službenim kanalima kluba. Izjavu Vam prenosimo u cjelosti:

'S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo', stoji u objavi plavih. Bennacer u Zagreb stiže na liječničke preglede, nakon čega će staviti potpis na ugovor.

Bennacer je etablirano ime europskog nogometa. U dresu Milana skupio je 137 nastupa u Serie A i europskim natjecanjima, a s Rossonerima je osvojio Scudetto u sezoni 2021./2022. Posebno se pamti njegov pogodak Napoliju u četvrtfinalu Lige prvaka, kojim je odveo Milan u polufinale elitnog natjecanja. Na reprezentativnoj razini, na Africa Cup of Nationsu 2019. proglašen je najboljim igračem turnira nakon što je Alžir došao do titule.

Prošle sezone igrao je na posudbi u Marseilleu, gdje je bio među najboljim veznjacima francuskog prvenstva. Njegov dolazak na Maksimir Dinamu donosi ne samo iskustvo iz Serie A i Lige prvaka, već i dokazanu kvalitetu u najzahtjevnijim utakmicama.'

Projekt koji nosi Bobanov potpis

Vrijedi napomenuti kako je Zvonimir Boban imao značajnu ulogu i prilikom Bennacerova prvog dolaska u Milan. Tada je predsjednik kluba bio Paolo Scaroni, dok su sportski sektor vodili Paolo Maldini i upravo Boban, koji je imao velike zasluge u realizaciji tog transfera.

Za Dinamo je ovo daleko više od običnog pojačanja. Dolazak Bennacera jasna je poruka da klub s Maksimira cilja na ozbiljan europski iskorak i da Boban, sada u upravljačkoj strukturi, želi plave vidjeti konkurentne na sve tri fronte; u domaćem prvenstvu, Kupu i u Europi.

Stizanje igrača ovakvog kalibra jamči da će Dinamo ove sezone igrati vrhunski nogomet, a europsko proljeće nikada nije izgledalo sigurnije.

