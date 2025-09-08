Nevjerojatni Alcaraz! US Open osvojio rekordnim novcem i preuzeo tron

Carlos Alcaraz briljirao je na US Openu, osvojivši svoj šesti Grand Slam i preuzevši prvo mjesto na ATP ljestvici od Talijana Jannika Sinnera. Španjolac je uz ovacije i aplauze zaradio rekordnih 5 milijuna dolara, najviše od svih tenisača za osvajanje jednog turnira u 2025. godini.

Poraženi Sinner također je dobio nagradu, ali gotovo dvostruko manju – oko 2,5 milijuna dolara. Prema Forbesu, Alcaraz je u 2025. godini ukupno zaradio 13,8 milijuna dolara, a u posljednjih 12 mjeseci prihod mu je dosegao 48,8 milijuna dolara, čime ostaje najbogatiji i najdominantniji igrač svijeta.

Sada se čini da će Alcaraz dugo vladati svim podlogama, tvrdim, travnatim i šljakama – a jedini ozbiljniji konkurent mogao bi biti Sinner, čime njihovo rivalstvo najavljuje novu eru u tenisu.

