Trump dolazi na US Open: Prvi aktualni predsjednik na turniru nakon 25 godina
Donald Trump postat će prvi aktualni američki predsjednik nakon četvrt stoljeća koji će uživo pratiti US Open. U nedjelju će iz predsjedničke lože u New Yorku gledati iščekivani finale između Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera.
Bivši njujorški biznismen redovito je posjećivao US Open prije nego što je ušao u politiku, a 2015. godine čak je bio i izviždan ubrzo nakon što je objavio kandidaturu za predsjednika. Sada se vraća kao šef države u grad koji je pretežito demokratski, pa ga možda ne čeka najtoplija dobrodošlica.
Sigurnosne mjere u Billie Jean King National Tennis Centeru u Queensu, rodnom Trumpovom okrugu, bit će izvanredne. Turnir posljednjih godina bilježi rekorde posjećenosti i okuplja brojne svjetske zvijezde, ali posljednji put kada je na US Openu bio aktualni predsjednik bilo je 2000., kada je stigao Bill Clinton. Barack i Michelle Obama pojavili su se 2023., ali tada je bivši predsjednik već odavno napustio dužnost.
Carlos Alcaraz, drugi nositelj i vlasnik pet Grand Slam titula, pokušava izbjeći dodatni pritisak zbog predsjednikove prisutnosti:
'Ne želim da me to učini nervoznim. Mislim da je dobro za tenis da predsjednik dođe na finale,' rekao je Španjolac nakon pobjede nad Novakom Đokovićem u polufinalu.
Trump u međuvremenu gradi imidž predsjednika koji se češće pojavljuje na sportskim događajima nego na velikim političkim okupljanjima. Svoje drugo predsjedničko razdoblje obilježio je odlascima na utakmice, a ne klasičnim masovnim skupovima koje je kao kandidat obožavao.
Zanimljivo je kako će ove nedjelje gledat finale Alcaraz – Sinner iz Rolexove lože, iako je njegova administracija nedavno uvela 39-postotnu carinu na švicarske proizvode, što je gotovo četiri puta više od one na britanski izvoz. Ironično, upravo švicarski proizvođač satova ugostit će američkog predsjednika.
