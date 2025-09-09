Grand Slam za njega, jackpot za poreznu: Evo koliko je Alcarazu ostalo od US Open nagrade!

Trijumf na US Openu donio je Carlosu Alcarazu rekordnih pet milijuna dolara (oko 4,3 milijuna eura) nagrade. No, španjolski tenisač neće cijeli iznos vidjeti na svom računu jer značajan dio logično odlazi na poreze.

Zanimljive brojke

Alcaraz je porezni rezident u Španjolskoj, što znači da je podložan i nacionalnim i regionalnim poreznim stopama. Za prihode iznad 300.000 eura nacionalni porez iznosi 24,5 posto, dok se u njegovoj rodnoj Murciji dodatno plaća 22,5 posto za iznose iznad 60.000 eura. Da je turnir održan u Španjolskoj, porez na njegovu nagradu popeo bi se na čak 47 posto, odnosno 2,35 milijuna dolara.

No, budući da je turnir odigran u SAD-u, situacija je nešto složenija. Prema Daily Expressu, američke vlasti uzimaju 37 posto nagrade, što znači da će se porez najprije naplatiti ondje. Tek nakon primjene sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, španjolska porezna uprava obračunava ostatak. Na sličan je način Alcaraz već platio porez na nagradu osvojenu na Roland Garrosu, najprije u Francuskoj, a zatim u Španjolskoj, na umanjeni iznos.

Stručnjaci iz španjolskog sindikata poreznih službenika Gestha procijenili su da bi, nakon svih odbitaka, Alcaraz trebao platiti oko 40,8 posto nagrade. Drugim riječima, od pet milijuna dolara bruto iznosa, na računu mu ostaje tek nešto manje od tri milijuna.

Nije sve tako crno

Unatoč poreznim odbicima, brojke su i dalje impresivne. Samo ove sezone, prema podacima ATP-a, Alcaraz je zaradio više od 13 milijuna dolara bruto nagrada, čime je trenutno najplaćeniji tenisač svijeta. Finalist US Opena, Talijan Jannik Sinner, kući je ponio upola manji iznos – 2,5 milijuna dolara.

Za samog Alcaraza, međutim, veći od svake brojke bio je osjećaj nakon osvajanja trećeg Grand Slam naslova:

– “Od početka do kraja ovo je bio najbolji turnir koji sam odigrao u životu. Razina igre bila je konstantno visoka i ponosan sam jer sam upravo na tome najviše radio,” rekao je 22-godišnjak iz Murcije nakon pobjede nad Sinnerom.

Pogledajte video: Legenda Rijeke i crnogorski reprezentativac za RTL Danas: 'S Robijem sjajno surađujemo'