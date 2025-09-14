Frizura za pet, a tek outfit? Atraktivna brineta bila je lijek za umorne oči, istaknula se u gomili

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Osijeku je u subotu 13. rujna održan In da Brunch, program koji je povodom Dana gradske četvrti Donji grad spojio glazbu, hranu i druženje na otvorenom. Od jutarnjih sati posjetitelji su imali priliku kušati pjenušce, koktele i rakije, dok je gastronomski dio ponude uključivao focaccie, scrocchiarelle i pizze, a sve je rađeno uživo na licu mjesta.

Za glazbeni dio bio je zadužen DJ Flegma, čiji su setovi tijekom dana držali ritam i okupljene navodili na ples ili opuštanje u parku. Fotograf Ivica Benić s portala SiB.hr zabilježio je atmosferu s događaja, a fotografije možete pogledati u našoj galeriji.