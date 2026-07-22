Severina pokazala zavidnu figuru u kupaćem kostimu, a luksuznim izdanjima oduševila pratitelje

Hrvatska pjevačica Severina (54) još je jednom privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija s odmora na kojima je pokazala besprijekornu figuru u kupaćem kostimu, ali i nekoliko modnih kombinacija koje nisu prošle nezapaženo.

Na jednoj od fotografija pozirala je u elegantnoj haljini s otvorenim leđima, ukrašenoj velikim cvijetom, dok je u drugom izdanju zablistala u prozirnoj haljini koju je nosila preko crnog kupaćeg kostima. Modnim odabirom još je jednom pokazala zašto je godinama jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda.

Osim modnih trenutaka, Severina je pratiteljima dala i mali uvid u opuštene dane koje provodi u luksuznom hotelu. Vrijeme je iskoristila za druženje sa sinom, prijateljicama i svojim psićem. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove.