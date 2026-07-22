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BESPRIJEKORNA FIGURA /

Severina pokazala zavidnu figuru u kupaćem kostimu, a luksuznim izdanjima oduševila pratitelje

Severina pokazala zavidnu figuru u kupaćem kostimu, a luksuznim izdanjima oduševila pratitelje
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Foto: damir Spehar/PIXSELL

I u 55-oj godini Severina je pokazala da je jedna od najljepših žena s naše estrade pozirajući u crnom kupaćem kostinu u luksuznom okruženju

22.7.2026.
15:14
Hot.hr
damir Spehar/PIXSELL
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Hrvatska pjevačica Severina (54) još je jednom privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija s odmora na kojima je pokazala besprijekornu figuru u kupaćem kostimu, ali i nekoliko modnih kombinacija koje nisu prošle nezapaženo.

Na jednoj od fotografija pozirala je u elegantnoj haljini s otvorenim leđima, ukrašenoj velikim cvijetom, dok je u drugom izdanju zablistala u prozirnoj haljini koju je nosila preko crnog kupaćeg kostima. Modnim odabirom još je jednom pokazala zašto je godinama jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Osim modnih trenutaka, Severina je pratiteljima dala i mali uvid u opuštene dane koje provodi u luksuznom hotelu. Vrijeme je iskoristila za druženje sa sinom, prijateljicama i svojim psićem. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove.

SeverinaKupaći KostimLjetoInstagram
komentara
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