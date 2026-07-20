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'SAVRŠEN TJEDAN' /

Severina: 'Malo idem na sudove, malo idem na koncerte'

Severina: 'Malo idem na sudove, malo idem na koncerte'
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pjevačica je na koncertu poslala snažnu poruku podrške prosvjedima i najavila izlazak novih pjesama, a dotaknula se i nedavnih problema u privatnom životu

20.7.2026.
18:17
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
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Severina (54) je nedavno održala koncert u Blatu, a nakon nastupa na svoj Instagram profil podijelila je nekoliko fotografija i snimaka. Tijekom koncerta osvrnula se na svoje dugogodišnje pravne bitke, a vjerni obožavatelji su joj kao i uvijek pružili podršku.

"Malo idem na sudove, malo idem na koncerte. To se dogodi u jednom tjednu. Savršen tjedan jedne obične kućanice", rekla je Severina u snimci s koncerta na svom profilu, na što joj je jedna obožavateljica iz publike dobacila: "Tako treba".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

'Studenti pobjeđuju!' odjeknulo Blatom

Tijekom svog koncerta održanog 18. srpnja, Severina je pokazala da njezina pozornica nije samo mjesto za zabavu, već i platforma za važne poruke. Video koji je objavila prikazuje trenutak kada je, potaknuta povikom iz publike, i sama glasno uzviknula "Studenti pobjeđuju!", slogan koji je postao zaštitni znak masovnih prosvjeda u Srbiji. Njezina podrška nije ostala samo na riječima. Pjevačica je na prsima nosila i naljepnicu s ćiriličnim natpisom "СТУДЕНТ", a na kraju snimke ponosno je pozirala držeći bijelu majicu s porukom "СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ!". Ovaj čin solidarnosti nije prvi takve vrste, Severina je i ranije putem svojih platformi izražavala podršku pokretu koji je započeo krajem 2024. godine.

Pjevačica je nakon koncerta u Blatu najavila i nove pjesme. "Za koji dan tri nove pjesme (a taj 'koji dan' može biti i mjesec)..." poručila je. 

Oslobođena optužbi

Podsjetimo, Severina je nedavno nepravomoćno oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander, što je također bio dio njezine dugogodišnje bitke za skrbništvo.

SeverinaBlatoKoncert
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