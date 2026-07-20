Preminula bivša natjecateljica za Miss Universe (35), svi su u šoku: 'Što se dogodilo?'

Organizacija Miss Universe Jamajke objavila je tužnu vijest o smrti LaToye Malcolm, bivše natjecateljice koja je sudjelovala na izboru 2024. godine. Vijest je duboko potresla njezine prijatelje i pratitelje, koji su ispod objave ostavili stotine komentara, izražavajući tugu i nevjericu zbog njezinog preranog odlaska. Imala je samo 35 godina.

Šok i nevjerica na društvenim mrežama

"U sjećanje na LaToyu Malcolm. Tugujemo zbog odlaska bivše članice MUJ obitelji, koja se ponosno natjecala na izboru za Miss Universe Jamajke 2024. godine. Naše misli i molitve su s njezinom obitelji, prijateljima i voljenima. Počivaj u miru, LaToya. Nikada te nećemo zaboraviti", stoji u službenoj objavi organizacije.

Ispod objave ubrzo su se zaredali komentari šokiranih pratitelja koji nisu mogli vjerovati da je vijest istinita. "Gledam objavu i čitam komentare i još uvijek ne mogu vjerovati da je sve ovo istina. Što?", "Tuga je čudna, jer glavno pitanje u mojoj glavi je što se dogodilo LaToyi? Bila je dobro, napredovala je. Bila je ovdje, a sada je više nema." Mnogi su se pitali o uzroku smrti, no ta informacija nije objavljena. Komentari poput "Počivaj u miru, LaToya. Bila si dar i svjetlo u svakoj prostoriji" svjedoče o tome koliki je utjecaj imala na ljude oko sebe.

Svestrana umjetnica i humanitarka

LaToya Malcolm nije bila samo natjecateljica na izboru ljepote. Bila je i cijenjena glumica, zabavljačica i instruktorica plesa. Godine 2024., iste godine kada se natjecala za Miss Universe Jamajke, osvojila je titulu Miss Jamaica Bikini International. Tu je pobjedu, kako prenose mediji, posvetila svom ocu koji je preminuo ranije te godine. Osim svoje umjetničke karijere, bila je angažirana i u radu s mladima kroz projekt "Transition", koji adolescentima pruža resurse i obuku.