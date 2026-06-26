Mnogi vlasnici ovo rade kako bi rashladili psa: Ne znaju da može biti izrazito opasno

S dolaskom ljetnih mjeseci i toplinskih valova, vlasnici pasa traže načine kako bi ljubimcima olakšali borbu s visokim temperaturama. Jedan od najčešćih i naizgled logičnih postupaka je prekrivanje psa mokrim ručnikom.

Iako je namjera dobra, stručnjaci upozoravaju da ova metoda ne samo da ne pomaže, već može biti izuzetno opasna i potencijalno smrtonosna.

Zašto je stavljanje mokrog ručnika na psa opasno?

Kada psu postane prevruće, njegovo tijelo se hladi prvenstveno dahtanjem. Vlasnici često posežu za mokrim ručnikom misleći da će hladna tkanina spustiti tjelesnu temperaturu životinje. Međutim, događa se upravo suprotno.

Kako je upozorilo je Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA), stavljanje vlažnog ručnika izravno na tijelo psa može "zarobiti" toplinu. Umjesto da omogući hlađenje, ručnik djeluje kao izolator. On sprječava isparavanje vode s kože i dlake, što je ključan mehanizam hlađenja, te stvara takozvani "efekt saune". Toplina ostaje zarobljena uz tijelo, što dovodi do daljnjeg i opasnog porasta tjelesne temperature te može znatno pogoršati stanje psa.

Postoji i dodatni rizik na koji upozoravaju veterinari. Naglo hlađenje površine kože hladnim ručnikom može uzrokovati sužavanje krvnih žila (vazokonstrikciju). U kombinaciji s već iznimno visokom unutarnjom temperaturom, koja kod toplinskog udara može prijeći i 42 stupnja, krv se može početi zgušnjavati. To stvara ogroman pritisak na srce koje više ne može učinkovito pumpati krv kroz sužene žile.

Posljedica je nedostatak kisika u vitalnim organima, što može dovesti do njihovog postupnog otkazivanja i, u najgorem slučaju, spore i bolne smrti životinje. Zato je ključno znati prepoznati znakove toplinskog udara i pravilno reagirati.

Prepoznajte znakove toplinskog udara na vrijeme

Toplinski udar kod pasa može biti fatalan, stoga je brzo prepoznavanje simptoma od presudne važnosti. Vlasnici bi trebali obratiti pozornost na cijeli niz znakova koji ukazuju na to da se njihov ljubimac pregrijava. Jedan od najočitijih simptoma je pretjerano i teško dahtanje, često popraćeno bučnim disanjem, što je posebno izraženo kod pasmina s ravnim licem.

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Pas može pojačano sliniti, a slina može postati gusta i ljepljiva. Desni i jezik mogu poprimiti jarko crvenu, a kasnije i ljubičastu boju, što je znak teškog respiratornog stresa. Dehidracija se očituje kroz suh nos, upale oči i smanjeno mokrenje. Pas može djelovati zbunjeno, dezorijentirano, slabo i letargično, teško stajati na nogama ili se kretati tromo. U teškim slučajevima može doći do povraćanja i proljeva, ponekad s tragovima krvi, što ukazuje na ozbiljno oštećenje unutarnjih organa. Mogu se pojaviti i grčevi mišića, koji izgledaju kao drhtanje unatoč vrućini, a u najkritičnijim situacijama pas može doživjeti napadaje, izgubiti svijest i kolabirati.

Ispravan postupak: Kako sigurno pomoći psu kojemu je vruće

Ako sumnjate da vaš pas doživljava toplinski udar, slijedite pravilo "prvo hladite, zatim transportirajte". Odmah prekinite svaku aktivnost i sklonite psa s izravnog sunca u hlad ili klimatiziran prostor. Nikada nemojte koristiti ledenu vodu jer bi nagli šok mogao dodatno pogoršati stanje.

Umjesto toga, počnite ga postupno hladiti polijevanjem tijela mlakom ili hladnom vodom, ali izbjegavajte glavu kako voda ne bi ušla u dišne puteve. Fokusirajte se na područja s velikim krvnim žilama blizu površine kože, kao što su šape, trbuh, prsa i područje ispod pazuha. Ako imate na raspolaganju ventilator, usmjerite ga prema psu kako biste ubrzali isparavanje i odvođenje topline. Mokre ručnike možete koristiti, ali isključivo tako da ih stavite ispod psa, a ne preko njega, te ih redovito mijenjajte kako se ne bi ugrijali.

Prvo hlađenje, zatim transport veterinaru

Nakon što ste započeli s postupkom hlađenja i pas pokazuje prve znakove poboljšanja, hitno ga odvedite najbližem veterinaru. Nazovite veterinarsku ambulantu unaprijed i najavite svoj dolazak kako bi bili spremni za hitan slučaj. Tijekom prijevoza osigurajte da je vozilo dobro prozračeno, s uključenim klima uređajem ili otvorenim prozorima. Nastavite s hlađenjem i putem, nudeći psu vodu ako je u stanju piti. Čak i ako se čini da se pas oporavio, veterinarski pregled je obavezan jer toplinski udar može uzrokovati trajna oštećenja unutarnjih organa koja nisu odmah vidljiva.

Prevencija je uvijek najbolji lijek. Tijekom velikih vrućina izbjegavajte šetnje u najtoplijem dijelu dana, nikada, ni na minutu, ne ostavljajte psa u automobilu, osigurajte mu stalan pristup svježoj vodi i hladovini. Edukacija vlasnika o opasnostima i ispravnim metodama rashlađivanja ključna je za zaštitu zdravlja i života naših četveronožnih prijatelja tijekom ljetnih mjeseci. Poznavanje razlike između pomoći i nenamjernog nanošenja štete može spasiti život.

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