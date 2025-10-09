Skrivena infekcija koja ubija milijune djece: Ovo su simptomi koje roditelji ne smiju zanemariti

Profesor Elliot Long, voditelj tima za kliničke znanosti i hitna istraživanja na Murdoch Children's Research Institute u Melbourneu, Australija, naglašava ključnu potrebu da liječnici "slušaju roditelje" kada je u pitanju rano prepoznavanje sepse kod djece. Ova po život opasna infekcija predstavlja jedan od najvećih izazova u pedijatriji.

Globalno gledano, sepsa je vodeći uzrok smrti djece, odnoseći više od 3,4 milijuna života godišnje, podaci su Saveza za sepsu (Sepsis Alliance). Ono što je posebno zabrinjavajuće jest da se čak 85 posto tih smrtnih slučajeva događa kod djece mlađe od pet godina.

Sepsa kod djece izuzetno je težak i neuhvatljiv problem za dijagnosticiranje, pri čemu se gotovo 10 posto slučajeva propusti u hitnim službama. Kada djeca ipak budu primljena u bolnicu s ovom infekcijom, prosječno vrijeme boravka traje više od mjesec dana.

Što je sepsa i zašto ju je teško prepoznati?

Mnogi ljudi nisu dovoljno upoznati sa sepsom, ističe profesor Long. Kod sepse, imunološki sustav tijela ima abnormalan odgovor na infekciju – taj odgovor može biti ili previše agresivan ili preslab.

"Imunološki odgovor može biti nedovoljno aktivan, što dovodi do teške, sveobuhvatne infekcije. S druge strane, može biti i pretjerano aktivan, pri čemu sam imunološki odgovor uzrokuje oštećenje tjelesnih organa, što može biti opasno po život", objasnio je Long u intervjuu.

Profesor, koji je ove godine dobio potporu od 5 milijuna dolara za testiranje potencijalnih tretmana za sepsu diljem Australije i Novog Zelanda, napominje da se sepsa lako previdi jer roditelji često nisu svjesni koliko je česta ili ozbiljna, piše Fox News.

Simptomi su često suptilni i preklapaju se sa simptomima uobičajenih virusnih infekcija koje su česte kod djece. "Paradoks je u tome što je sepsu u kasnim fazama vrlo lako prepoznati, ali tada liječenje nije toliko učinkovito", dodaje. "Sepsu u ranim fazama je vrlo teško otkriti – a upravo je tada liječenje najučinkovitije."

Ključni znakovi upozorenja: Akronim za pamćenje

Savez za sepsu koristi akronim T.I.M.E. kako bi pomogao ljudima da zapamte glavne znakove upozorenja. Iako je akronim na engleskom, njegovi dijelovi lako se pamte:

T = Temperatura (Temperature): Viša ili niža od normalne (groznica ili hipotermija).

I = Infekcija (Infection): Prisutni znakovi infekcije (npr. posjekotina, upala pluća, urinarna infekcija).

M = Mentalno stanje (Mental decline): Zbunjenost, pretjerana pospanost, poteškoće s buđenjem.

E = Ekstremna bolest (Extremely ill): Jaka bol ili nelagoda, kratkoća daha, osjećaj kao da biste mogli umrijeti.

Ostali znakovi upozorenja mogu uključivati otežano disanje, nizak krvni tlak, disfunkciju organa te ljepljivu ili znojnu kožu. Rano otkrivanje i liječenje ključni su za sprječavanje komplikacija koje oštećuju bubrege, srce, jetru, mozak i druge organe.

Liječenje i dugoročne posljedice

Tretmani za sepsu se još uvijek razvijaju. Trenutno su svi tretmani potporni, što znači da se dijete liječi antibioticima dok se liječnici bave abnormalnim imunološkim odgovorom i čekaju povratak normalne funkcije organa.

"Potporni tretmani uključuju jednostavne stvari poput davanja kisika i tekućine, a ako djeci treba pomoć pri disanju, stavljaju se na respirator", kaže Long. "Pred nama je još puno posla u razvoju tretmana koji će pomoći modificirati imunološki odgovor, a ne samo pružati potporu."

Unatoč dječjoj otpornosti, sepsa može ostaviti dugoročne posljedice. Profesor Long i njegovi kolege prate dugoročne probleme s kognicijom, emocijama i motoričkim sposobnostima kod djece koja su preživjela sepsu. Utjecaj nije samo na djecu, već i na roditelje koji su prošli kroz iznimno stresan događaj, ponekad se suočavajući s mogućnošću gubitka djeteta.

Važnost roditeljskog instinkta: "Slušajte roditelje"

Budući da je ranu sepsu tako lako previdjeti, Long naglašava koliko je važno da liječnici pažljivo slušaju roditelje.

"Ako roditelji kažu: 'ovo je vrlo neuobičajena reakcija mojeg djeteta na infekciju' ili 'nikada ga nisam vidio/vidjela ovako bolesnog', to su važne crvene zastavice koje mogu ukazivati na nešto više od obične infekcije", rekao je.

Najčešća dob za pacijente sa sepsom je ispod pet godina, a unutar te skupine posebno su ugrožena djeca mlađa od godinu dana. "Oni često još ne govore i ne mogu opisati svoje simptome, pa se uvelike oslanjamo na roditelje da nam prenesu što misle da se događa ili što su primijetili kod svog djeteta", dodaje liječnik.

