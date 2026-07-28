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KAOS OD HRANE /

Ovakve kulinarske užase još niste vidjeli: Nevjerojatno da je netko ovo napravio i pojeo

Ovakve kulinarske užase još niste vidjeli: Nevjerojatno da je netko ovo napravio i pojeo
Foto: Reddit
"StupidFood" jedan je od najpopularnijih subredditova posvećenih neobičnim, pretjeranim i često potpuno besmislenim jelima. Na njemu korisnici iz cijelog svijeta dijele fotografije i videozapise gastronomskih kreacija koje izazivaju nevjericu, smijeh ili gađenje – od burgera pretrpanih desecima sastojaka do slastica i kombinacija okusa koje prkose zdravom razumu. Iako je stranica prvenstveno zamišljena kao zabava, mnogi korisnici ističu da neka jela odražavaju različite kulinarske tradicije te da ono što je nekome "glupo" drugima može biti sasvim uobičajena delicija.
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StupidFood jedan je od najpopularnijih subredditova posvećenih neobičnim, pretjeranim i često potpuno besmislenim kulinarskim kreacijama.

Korisnici iz cijelog svijeta ondje svakodnevno objavljuju fotografije i videozapise jela koja zbog svojih neobičnih sastojaka, pretjeranih porcija ili nespojivih kombinacija izazivaju nevjericu, smijeh, ali i gađenje.

Iako su neke objave samo satira ili kulinarski eksperimenti, mnoge prikazuju kreacije koje su doista završile na nečijem tanjuru.

Pregledali smo brojne objave i izdvojili one najgore - gastronomske bizarnosti koje su šokirale korisnike interneta. Od burgera pretrpanih slatkišima i tjesteninom do slastica s potpuno neočekivanim sastojcima, ove će vas kombinacije natjerati da se zapitate gdje završava kreativnost, a počinje kulinarski kaos.

28.7.2026.
7:54
Webcafe.hr
Reddit
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