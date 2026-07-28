Ovakve kulinarske užase još niste vidjeli: Nevjerojatno da je netko ovo napravio i pojeo

StupidFood jedan je od najpopularnijih subredditova posvećenih neobičnim, pretjeranim i često potpuno besmislenim kulinarskim kreacijama.

Korisnici iz cijelog svijeta ondje svakodnevno objavljuju fotografije i videozapise jela koja zbog svojih neobičnih sastojaka, pretjeranih porcija ili nespojivih kombinacija izazivaju nevjericu, smijeh, ali i gađenje.

Iako su neke objave samo satira ili kulinarski eksperimenti, mnoge prikazuju kreacije koje su doista završile na nečijem tanjuru.

Pregledali smo brojne objave i izdvojili one najgore - gastronomske bizarnosti koje su šokirale korisnike interneta. Od burgera pretrpanih slatkišima i tjesteninom do slastica s potpuno neočekivanim sastojcima, ove će vas kombinacije natjerati da se zapitate gdje završava kreativnost, a počinje kulinarski kaos.