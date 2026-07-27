Oni su podijelili Zagrepčane kao nitko dosad! Evo kako napreduju radovi u centru grada

Radovi na postavljanju podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Josipa Jelačića nastavljeni su i u ponedjeljak. Radnici uklanjaju opločenje, uređuju prostor oko spremnika i pripremaju teren kako bi se zahvat priveo kraju.

Novi sustav odlaganja otpada već je promijenio izgled jednog od najprometnijih dijelova središta Zagreba. Veći dio spremnika nalazi se ispod površine, dok će na Trgu ostati vidljivi samo otvori za odlaganje otpada.

Radovi podijelili građane

Postavljanje spremnika izazvalo je brojne reakcije na Facebook objavama Net.hr-a i RTL-a Danas.

Dio građana smatra da takvom zahvatu nije mjesto na glavnom gradskom trgu, dok drugi ističu da će podzemni spremnici biti urednije i praktičnije rješenje od plastičnih kanti i vreća koje su se ondje dosad mogle vidjeti.

Dok traju završni radovi, ograđeni dio Trga ispunjen je strojevima, građevinskim materijalom i radnicima, a fotografije pokazuju kako napreduje uređenje prostora oko novih spremnika.