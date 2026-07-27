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'NESTALA' IZ JAVNOSTI /

Bila je IT djevojka 2000-tih: Sjećate li se Monike Kravić s početka karijere?

Bila je IT djevojka 2000-tih: Sjećate li se Monike Kravić s početka karijere?
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Monika Olujić početkom 2000-ih bila je jedno od najpoznatijih televizijskih lica, a iako su joj mnogi predviđali veliku voditeljsku karijeru, crnokosa ljepotica nakon nekoliko godina javnog života, odlučila je napustiti svijet medija i povukla se s malih ekrana.
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Jedno od najpoznatijih televizijskih lica s početka 2000-tih godina, Monika Olujić (nekada Kravić), danas slavi 44. rođendan. Iako su joj mnogi predviđali veliku voditeljsku karijeru, crnokosa ljepotica nakon nekoliko godina javnog života, odlučila je napustiti svijet medija i povukla se s malih ekrana, a u našoj galeriji možete vidjeti kako se mijenjala u posljednjih dvadeset godina.

27.7.2026.
8:38
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Monika KravićRođendan
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