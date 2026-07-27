Bila je IT djevojka 2000-tih: Sjećate li se Monike Kravić s početka karijere?

Jedno od najpoznatijih televizijskih lica s početka 2000-tih godina, Monika Olujić (nekada Kravić), danas slavi 44. rođendan. Iako su joj mnogi predviđali veliku voditeljsku karijeru, crnokosa ljepotica nakon nekoliko godina javnog života, odlučila je napustiti svijet medija i povukla se s malih ekrana, a u našoj galeriji možete vidjeti kako se mijenjala u posljednjih dvadeset godina.