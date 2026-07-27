Sjećate se spektakla? Vatromet, dvije himne i blagoslov biskupa, a svi su pričali o njihovom rukovanju

Pelješki most, jedan od najvećih projekata u EU-u i najveći u Hrvatskoj koji je financiran sredstvima Unije, svečano je otvoren 26. srpnja 2022. godine, dakle prije četiri godine. Nakon cjelodnevnog slavlja i svečanog otvorenja, redovan promet preko mosta koji povezuje jug Hrvatske s ostatkom države krenuo je u ponoć.

Svečanost je obilježena bogatim kulturno-umjetničkim programom, vatrometom i prolaskom Rimčeve Nevere. Povijesni dan upriličili su i Dubrovački trombunjeri, svirala je europska himna, a onda i hrvatska. Nebo iznad mosta proparala su krila Oluje.

Most je blagoslovio biskup Roko Glasnović, a među prvima su njime prošli motociklisti braniteljskih postrojbi.

Na otvaranje je stigao cijeli politički vrh. Rukovali su se premijer Andrej Plenković i Zoran Milanović, predsjednik je čavrljao s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem vjerojatno ne sluteći da će se kasnije s njim naći u 'Facebook ratu'. Na otvaranju su bila i neka ministarska lica koja više nisu u Vladi, poput bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša smijenjenog nakon izbijanja afere Mikroskop te ministra obrane Marija Banožića kojemu se premijer zahvalio na suradnji nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač kombija.

Bili su tu i Dubravka Šuica koja je tada obnašala dužnost potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović.

Četiri godine kasnije, kako smo doznali - zbog uočenih nedostataka, na jesen kreće sanacija Pelješkog mosta, potvrdile su Hrvatske ceste za Net.hr. Dobra je vijest da se most tijekom radova neće zatvarati za promet.

Kako doznajemo, u betonu na pilonima Pelješkog mosta pojavile su se pukotine, a manji nedostaci uočeni su i na drugim dijelovima mosta. Iz Hrvatskih cesta kažu da se pojavila korozija na dijelovima čelične konstrukcije, ali i da postoji potreba za manjim injektiranjem na donjim dijelovima stupova.

"Uočeni nedostaci evidentirani su tijekom redovitih pregleda i kontinuiranog stručnog nadzora konstrukcije koje Hrvatske ceste provode od njegova puštanja u promet. Dodatno su angažirane specijalizirane tvrtke i stručnjaci radi provedbe detaljnih analiza i utvrđivanja optimalnog načina otklanjanja nedostataka", kažu nam iz Hrvatskih cesta. Više o toj temi čitajte OVDJE.

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