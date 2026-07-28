Tko je Victoria Monét? Godinama je tajno oružje Ariane Grande, danas je nazivaju novom Beyoncé

Victoria Monét (37) godinama je bila jedno od najvažnijih imena iza kulisa glazbene industrije, a posebno se istaknula dugogodišnjom suradnjom s Arianom Grande (33). Sudjelovala je u stvaranju nekih od njezinih najvećih hitova, među kojima su “Thank U, Next” i “7 Rings”, dok je istodobno strpljivo gradila vlastitu karijeru.

Nakon uspjeha albuma “Jaguar II” i hita “On My Mama”, počela je osvajati publiku i postajati viralna u medijima zahvaljujući svojim plesnim pokretima, energičnim nastupima i upečatljivom stilu. Upravo zbog scenske sigurnosti, koreografija i glamurozne estetike mnogi je nazivaju novom Beyoncé (44).