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PRAVA SENZACIJA /

Tko je Victoria Monét? Godinama je tajno oružje Ariane Grande, danas je nazivaju novom Beyoncé

Tko je Victoria Monét? Godinama je tajno oružje Ariane Grande, danas je nazivaju novom Beyoncé
Foto: KEVIN WINTER/Getty images/Profimedia
Victoria Monét rođena je u Atlanti, a odrasla u kalifornijskom Sacramentu, gdje je odmalena pjevala u zboru, glumila, plesala i osnovala vlastitu plesnu skupinu.
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Victoria Monét (37) godinama je bila jedno od najvažnijih imena iza kulisa glazbene industrije, a posebno se istaknula dugogodišnjom suradnjom s Arianom Grande (33). Sudjelovala je u stvaranju nekih od njezinih najvećih hitova, među kojima su “Thank U, Next” i “7 Rings”, dok je istodobno strpljivo gradila vlastitu karijeru.

Nakon uspjeha albuma “Jaguar II” i hita “On My Mama”, počela je osvajati publiku i postajati viralna u medijima zahvaljujući svojim plesnim pokretima, energičnim nastupima i upečatljivom stilu. Upravo zbog scenske sigurnosti, koreografija i glamurozne estetike mnogi je nazivaju novom Beyoncé (44).

28.7.2026.
6:06
Hot.hr
Mattpapz/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
BeyonceAriana GrandeGlazbena DivaPjevačica
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