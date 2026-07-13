Kolaps na koncertu poznatog repera: Nastao stampedo, ljudi padali u nesvijest i povraćali

Ono što je trebalo biti veliko finale trodnevnog spektakla Jay-Z-ja (56) na njujorškom stadionu Yankee pretvorilo se u večer kaosa, višesatnog čekanja i ozbiljnog sigurnosnog incidenta. Stotine ljudi bez ulaznica pokušale su nasilno ući na stadion, zbog čega je koncert kasnio gotovo četiri sata.

Prema priopćenju organizatora, skupine osoba bez ulaznica nagrnule su prema ulazima i probile sigurnosne kontrole, dok su se vlasnici valjanih ulaznica našli zarobljeni u ogromnim gužvama ispred stadiona. Kako bi spriječili još veći kaos, organizatori su privremeno zatvorili sva vrata te uz pomoć njujorške policije pokušali ponovno uspostaviti red.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Ljudi su padali u nesvijest

Dok su tisuće obožavatelja satima čekale ulazak, situacija je postajala sve napetija. Na društvenim mrežama počele su se širiti snimke naguravanja i pokušaja probijanja zaštitnih ograda, a pojedini posjetitelji tvrdili su da su ljudi zbog vrućine i gužve padali u nesvijest te povraćali.

People are throwing up, fainting and asking for medics at the the Jay Z show. This is insane, inhuman and very dangerous. Police arent doing anything @Yankees aren’t doing anything. #jayz30 pic.twitter.com/FEbtevvM69 — Mission (@theladderboy) July 13, 2026

Vatrogasna služba New Yorka intervenirala je nakon više poziva za pomoć, a nekoliko osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda. Prema svjedočanstvima okupljenih, hitne službe imale su poteškoća probiti se kroz masu kako bi došle do ljudi kojima je pomoć bila potrebna.

Rosalynn Glover, koja je na koncert stigla iz Atlante, ispričala je kako je na jednom od ulaza nastala potpuna pomutnja.

"Ljudi su samo nagrnuli. Prolazili su pokraj osiguranja bez ikakve provjere i ulazili na stadion", rekla je za američke medije.

Ni poznati nisu mogli ući

Koliko je situacija bila ozbiljna pokazuje i činjenica da su ispred stadiona ostali čekati brojni poznati uzvanici, među kojima su bili A$AP Rocky, Charlamagne Tha God i Fabolous.

Ulazi su ponovno otvoreni tek nešto prije 22 sata, a publika je postupno puštana na stadion pod nadzorom policije.

🚨 UPDATE: JAY-Z SPEAKS OUT



After finally taking the stage, Jay-Z addressed the delay, saying:



"They closed all the doors, somebody rushed the door..."



The concert had been delayed for hours amid reported safety concerns outside Yankee Stadium.#JayZ #YankeeStadium #NewYork… https://t.co/OUWoEoOn7j pic.twitter.com/TcewzD1zCI — Rosa News Official (@Mirha1206) July 13, 2026

Jay-Z se odmah ispričao

Jay-Z je na pozornicu izašao tek dvadesetak minuta nakon ponoći, gotovo četiri sata nakon planiranog početka. Čim je stigao pred publiku, objasnio je razlog kašnjenja i uputio ispriku.

"Vani je bilo oko 10 tisuća ljudi. Zatvorili su sva vrata zbog sigurnosti svih koji su bili unutra i vani. Nisam želio započeti koncert dok postoji mogućnost da netko bude ozlijeđen ili pregažen. Žao mi je zbog neugodnosti i zahvalan sam vam na strpljenju", poručio je reper.

Iako je sigurnosni incident zasjenio početak večeri, mnogi su na kraju zaključili da se čekanje ipak isplatilo.

Rihanna prvi put nastupila nakon dvije godine

Publiku su tijekom večeri dočekala brojna iznenađenja. Na pozornici su se Jay-Z-ju pridružili Beyoncé (44), Usher (47), Pharrell Williams (53) i Teyana Taylor (35), no najveće oduševljenje izazvala je Rihanna (38).

Pjevačica je s Jay-Z-jem izvela hit Run This Town, a potom otpjevala i svoju pjesmu B**ch Better Have My Money. Bio je to njezin prvi javni nastup nakon gotovo dvije godine, zbog čega su društvene mreže ubrzo preplavile reakcije oduševljenih obožavatelja.

Nakon svega što se događalo ispred stadiona, brojni posjetitelji poručili su da im je upravo taj trenutak potvrdio kako se višesatno čekanje ipak isplatilo.