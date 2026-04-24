Rihanna zapanjila fanove skandaloznim fotografijama: 'Ispao mi je mobitel!'

Pjevačica Rihanna (38) novom je objavom podigla prašinu na društvenim mrežama. Novom objavom predstavila je novu kolekciju za svoj brend donjeg rublja Savage X Fenty.

Nova kolekcija pod nazivom Monamour donosi odvažan stil i upečatljive detalje, a Rihanna je ovom prilikom itekako zapanjila fanove golišavim fotografija u izazovnom donjem rublju koji ostavlja malo mašti.

Pozirala je u crvenom grudnjaku s cvjetnim detaljima, a donji dio, koji je bio istog uzorka kao gornji, imao je izrez na stražnjici.

Pratitelji su bili šokirani novim fotografijama, a komentari su bili zapanjeni njezinom ljepotom.

"Ispao mi je mobitel!!!!! Za ovoliku vatru treba upozorenje!!! Mama Riiiiii", "Ma daaaj, kraljice", "Božice moja, spektakularna si" i "Sad mi je jasno zašto stalno rađa djecu", glasili su neki od komentara.

