Oglušila se na očeve riječi: Jay-Z ju zamolio da ukloni sunčane naočale, a ona...

Četrnaestogodišnja Blue Ivy Carter, kći glazbenih zvijezda Beyoncé (44) i Jay-Z-ja (56), postala je glavna tema razgovora nakon svog debitantskog pojavljivanja na ovogodišnjoj Met Gali. Iako je bila okružena najvećim svjetskim zvijezdama, uključujući i vlastite roditelje, jedan kratak trenutak na crvenom tepihu bio je dovoljan da ukrade svu pažnju i postane viralni hit.

Tinejdžerska buntovnost ili nepoštivanje?

U videozapisu koji je objavio Entertainment Tonight, vidljiv je trenutak u kojem se Blue Ivy samouvjereno uspinje stepenicama Metropolitan muzeja dok je fotografi neumorno slikaju. U jednom trenutku prišla joj je Beyoncéina dugogodišnja publicistica Yvette Noel-Schure i gestama joj davala do znanja da skine sunčane naočale. Kako to nije uspjelo, obratila se Beyoncé, a uključio se i stilist Ty Hunter. Ubrzo se pridružio i Jay-Z, koji je pokušao isto te čak prišao bliže kako bi ga kći čula u buci. Unatoč svemu, Blue Ivy je ignorirala njihove molbe i zadržala naočale. Beyoncé je pritom ostala smirena i nasmiješena.

Video je u kratkom roku prikupio više od tri milijuna pregleda i stotine tisuća lajkova, a komentari su se nizali. Gledatelji su bili oduševljeni njezinim samopouzdanjem. "Ona zna što radi", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Drago mi je što ih je zadržala, tako su naporni!". Mnogima je ipak najviše za oko zapela reakcija ponosnog oca. "Nikad nisam vidio Jay-Z-ja da se toliko smiješi. Obožava svoju djevojčicu", stoji u komentaru koji je prikupio više od 37 tisuća lajkova. Snimka doista završava kadrovima nasmijanog Jay-Z-ja koji s dna stepenica s divljenjem promatra svoju kćer.

Debi na crvenom tepihu sa stavom

Ovogodišnja Met Gala održana je pod temom "Costume Art" (Umjetnost kostima), a jedna od supredsjedateljica večeri bila je upravo njezina majka, Beyoncé. Za Blue Ivy ovo je bio prvi dolazak na najvažniji modni događaj godine, čime je postala jedna od rijetkih maloljetnica kojima je to dopušteno, s obzirom na pravilo o dobnoj granici od 18 godina. Ipak, pravila ove godine dopuštaju iznimke ako su djeca u pratnji roditelja.

Ipak duže snimke s događaja otkrivaju da je Blue Ivy kasnije ispoštovala zahtjev pa je fotografirana bez sunčanih naočala. Nakon što je već plesala uz majku na svjetskoj turneji "Renaissance", njezin debi na Met Gali samo je učvrstio njezin status zvijezde u usponu. Sama Beyoncé istaknula je kako joj je posebno emotivno što je ponovno na Met Gali upravo s kćeri te je naglasila da izgleda predivno.