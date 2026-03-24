Jay-Z u velikom intervjuu napokon progovorio o optužbama za silovanje: 'Bio sam ljut i povrijeđen'

U rijetkom je intervjuu reper Jay-Z progovorio o tužbi za seksualno zlostavljanje iz 2024. godine, koja je duboko utjecala na njega i njegovu obitelj. Iako su optužbe povučene nakon nekoliko mjeseci, proces je bio emocionalno iscrpljujući i otkrio koliko javni pritisak može biti težak, čak i za nekoga s njegovim iskustvom i statusom.

Jay-Z, koji je gotovo tri desetljeća jedan od najutjecajnijih glazbenika i poduzetnika, otvoreno je za GQ povodom 30 godina karijere, govorio o tome kako je suočavanje s optužbama utjecalo na njegovu mentalnu stabilnost i odnose u obitelji.

Optužbe i trenutak koji je sve promijenio

Krajem 2024. godine anonimna žena podnijela je tužbu u kojoj ga je optužila za seksualni napad koji se, prema njenim tvrdnjama, dogodio desetljećima ranije. Iako je Jay-Z odmah izjavio da su optužbe izmišljene i bez osnove, proces je bio intenzivan i emocionalno zahtjevan.

“Bio sam jako povrijeđen. Bio sam ljut na načine na koje nisam bio dugo vremena. Osjećao sam gnjev koji nisam znao lako kontrolirati,” priznao je u intervjuu.

Osim javnog pritiska, Jay-Z ističe kako ga je zabrinjavalo i što bi posljedice optužbi mogle biti za njegovu obitelj.

“Prva osoba kojoj sam morao reći bila je supruga. Znao sam da će to utjecati na naše dijete, na cijelu obitelj, i nisam mogao ignorirati težinu toga,” rekao je.

Optužbe su se pojavile u trenutku kada je njegova kćer Blue Ivy imala premijeru svog filma – događaj koji je trebao biti slavljen, a ne obojen stresom zbog pravnih problema njenog oca.

Emocionalni učinak

Jay-Z opisuje koliko je cijela situacija bila iscrpljujuća.

“To je bila situacija koja me jako iscrpila. Bio sam ljut, povrijeđen i mentalno iscrpljen. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz takvo nešto. Iako optužbe nisu bile istinite, emocionalni učinak bio je stvaran – na mene i moju obitelj.”

Za njega je bilo ključno držati se istine i integriteta.

“Znao sam da ćemo proći kroz to jer, prvo i najvažnije, nije istina. I na kraju dana, istina je ono što ostaje,” naglasio je. Iako se suočavao s ljutnjom i frustracijom, podrška obitelji bila mu je od najveće važnosti.

Obitelj kao sidro i temelj svega

“Naša obitelj je čvrst temelj svega što radim. Volim ih voditi u školu, gledati ih kako rastu. To mi daje smisao. Sve ostalo je sekundarno – obitelj daje razlog zašto se trudimo i borimo.”

Jay-Z ističe da su ovakve optužbe ozbiljne i da se ne smiju iznositi olako.

“To nije nešto što se stavlja na nekoga bez potpune sigurnosti. Prije desetljeća postojala su pravila – ne diraj žene, ne diraj djecu. To sam uzeo sa ulice i za mene je bilo sveto. Kad se takve stvari plasiraju, to ostavlja dugotrajan trag.”

Unatoč svemu, Jay-Z gleda prema naprijed. Godinu 2026. opisuje kao godinu “sve u ofenzivi”, fokusiranu na kreativnost, pozitivne projekte i umjetnost.

No iskustvo optužbi podsjetilo ga je što mu je zaista važno: obitelj i emocionalna povezanost s najbližima.

“Obitelj je moje sidro i sve što radim, radim zbog njih i za njih.

