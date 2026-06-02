Belgijski mediji o Hrvatskoj nakon pobjede: 'Nisu znali što s loptom, osim jednog čovjeka'

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Belgije 0:2 na riječkoj Rujevici u pretposljednjoj prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva. Belgijanci su do pobjede stigli pogocima Yourija Tielemansa u 38. minuti te Romelua Lukakua, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 2:0.

Nakon susreta belgijski mediji analizirali su nastup svoje reprezentacije, ali i igru Hrvatske, pri čemu su mišljenja bila podijeljena. Dok su neki pohvalili discipliniranu igru Belgije, drugi nisu bili impresionirani nogometom koji su prikazale obje momčadi.

Belgijska Sporza utakmicu je sažela naslovom „Neočekivano iznenađenje kuhara“, aludirajući na taktički potez izbornika Rudija Garcije koji je odlučio promijeniti sustav igre. Umjesto očekivane formacije 4-3-3, Belgija je zaigrala u rasporedu 3-5-2, a posebnu pozornost privukla je odluka da veznjak Amadou Onana zaigra u obrani.

Prema njihovoj analizi, eksperiment se pokazao uspješnim. Iako prvih pola sata nije ponudilo previše uzbuđenja, Belgijanci smatraju da njihova reprezentacija protiv kvalitetne hrvatske postave nije imala ozbiljnijih problema.

Portal Walfoot bio je nešto blaži prema Hrvatskoj. U svom izvještaju navodi kako su Vatreni dobro otvorili utakmicu, izvršili pritisak na belgijsku obranu te natjerali Thibauta Courtoisa na oprez.

Posebno su istaknuli kapetana Hrvatske.

„Luka Modrić preuzeo je kontrolu nad igrom“, piše Walfoot, podsjećajući i da je Petar Musa imao prvu veliku priliku na susretu.

Ističu i kako su se tijekom većeg dijela prvog poluvremena dvije reprezentacije uspješno neutralizirale, bez većih prilika pred vratima.

Najkritičniji je bio Footnews, koji je zaključio da je prvo poluvrijeme bilo vrlo siromašno sadržajem. U analizi navode kako je Garcia iznenadio formacijom 3-5-2, ali da taktičke promjene nisu rezultirale kvalitetnim nogometom.

„Hrvatska nije uspjela uvjeriti nikoga da zna što bi s loptom, baš kao ni Belgija“, piše Footnews.

Prvo poluvrijeme opisali su jednom riječju, „dosadno“. Dodaju kako takva slika na terenu ipak nije veliko iznenađenje s obzirom na to da se radilo o prijateljskoj utakmici odigranoj desetak dana prije početka Svjetskog prvenstva, nakon iscrpljujuće klupske sezone za većinu igrača.

Portal Voetbalkrant posebno se osvrnuo na situaciju u kojoj je Hrvatska stvorila najbolju priliku u prvom dijelu susreta. Prema njihovoj analizi, belgijski veznjak Nicolas Raskin pogriješio je pod pritiskom Luke Modrića, što je dovelo do najopasnije hrvatske akcije.

Belgijski novinari primijetili su i određene probleme u izgradnji napada, ističući da je igra preko Onane povremeno bila prespora. Također navode kako je nekoliko puta neopravdano zaustavljan zbog navodnih prekršaja ili zaleđa.

Unatoč kritikama na račun kvalitete igre, belgijski mediji uglavnom su zadovoljni rezultatom i činjenicom da je njihova reprezentacija protiv Hrvatske sačuvala mrežu netaknutom te ostvarila pobjedu u važnoj fazi priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.