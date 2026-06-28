Poznat kao Westie: On je odvažni, energični i odani suputnik spreman za svaku avanturu

Na prvi pogled, zapadnoškotski bijeli terijer, svima poznat kao Westie, izgleda poput plišane igračke koja je oživjela. Sa svojim snježnobijelim krznom, tamnim očima poput gumbića i znatiželjno nagnutom glavom, lako je pasti na njegov šarm.

No, ispod te dražesne vanjštine krije se srce pravog škotskog terijera: odvažno, inteligentno i prožeto onom posebnom dozom tvrdoglavosti koju vlasnici od milja nazivaju "Westitude". On nije pas za krilo koji će satima drijemati, već energični i odani suputnik spreman za svaku avanturu.

Povijest rođena iz lovačke tragedije

Priča o Westieju vodi nas u surova i maglovita škotska brda 19. stoljeća. Ondje su uzgajani razni terijeri za praktičnu svrhu: istrebljivanje štakora, lisica i jazavaca na imanjima. Među njima je bio i pukovnik Edward Donald Malcolm iz Poltallocha, strastveni lovac koji je uzgajao smeđe i pšenično obojene terijere, pretke današnjih kern terijera. Jednog kobnog dana, tijekom lova, pukovnik je zamijenio svog najdražeg terijera za lisicu i slučajno ga ustrijelio.

Shrvan tugom i osjećajem krivnje, donio je odluku koja će zauvijek promijeniti kinološki svijet. Zavjetovao se da će od tada uzgajati isključivo bijele terijere, čija bi boja bila jasno vidljiva u gustoj vegetaciji i sumraku, čineći takvu pogrešku nemogućom. Pažljivom selekcijom, birajući samo najsvjetlije štence iz legla, stvorio je pasminu koja je isprva nosila ime njegova imanja, Poltalloch terijer. Kasnije, nakon što su i drugi uzgajivači, poput osmog vojvode od Argylla, počeli razvijati slične bijele linije, pasmina je konačno standardizirana i 1908. godine službeno priznata pod današnjim imenom. Njihova bijela dlaka, rođena iz tragedije, postala je njihov zaštitni znak.

"Westitude": Karakter veći od života

Ako pitate vlasnika Westieja da opiše svog psa, vjerojatno ćete čuti riječ "Westitude". To je jedinstveni spoj samopouzdanja, drskosti, znatiželje i neodoljivog šarma. Ovi psi uistinu vjeruju da su divovi zarobljeni u malom tijelu. Bez oklijevanja će prići njemačkoj dogi kao da su iste veličine, uvjereni u vlastitu važnost. Njihova hrabrost, naslijeđena od predaka lovaca, i danas je itekako prisutna.

Westieji su iznimno inteligentni i brzo uče, ali ta pamet dolazi s izraženom neovisnošću. Oni će poslušati naredbu, ali često tek nakon što procijene ima li to za njih smisla. Zbog toga trening zahtijeva dosljednost, strpljenje i puno pozitivne motivacije. Znatiželjni su do krajnjih granica; nijedna vrećica ne može zašuškati, a da njihov nosić ne dođe provjeriti o čemu se radi. Vole biti u središtu zbivanja i aktivno sudjelovati u obiteljskom životu. Iako su odani i duboko privrženi, nisu tipični psi za maženje. Svoju ljubav pokazuju tako što su jednostavno prisutni, budno prateći svaki vaš korak, a tek povremeno će doći na kratku dozu maženja prije nego što odjure istražiti novi zvuk. Također su izvrsni čuvari, a njihov prodoran lavež sigurno će vas upozoriti na svakog posjetitelja.

Njega bijelog plašta i čelično zdravlje

Prepoznatljiva dlaka Westieja sastoji se od dva sloja: oštre i žičaste vanjske dlake koja odbija prljavštinu te meke i guste poddlake koja služi kao izolacija. Dobra vijest je da se minimalno linjaju, zbog čega se često smatraju hipoalergenom pasminom. Međutim, njihovo krzno zahtijeva redovitu njegu kako bi ostalo zdravo i bez čvorova. Potrebno ih je četkati nekoliko puta tjedno, a preporučuje se i profesionalno trimanje, odnosno čupkanje mrtve dlake, nekoliko puta godišnje. Taj postupak čuva oštru teksturu dlake, dok je strojno šišanje čini mekšom i kovrčavijom.

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Iako su općenito izdržljivi i zdravi psi s životnim vijekom od 12 do 16 godina, Westieji su skloni određenim zdravstvenim problemima. Najčešći problem su kožne alergije, odnosno atopijski dermatitis, koji uzrokuje jak svrbež, crvenilo i iritacije. Upravljanje ovim stanjem često zahtijeva posebnu prehranu, redovite kupke medicinskim šamponima i veterinarsku skrb. Ostali potencijalni problemi uključuju luksaciju patele (iščašenje čašice koljena), displaziju kuka te kraniomandibularnu osteopatiju, poznatu kao "Westie čeljust", bolno stanje prekomjernog rasta kostiju čeljusti kod štenaca.

Suživot pun radosti i izazova

Westie je prilagodljiv pas koji može sretno živjeti u stanu, pod uvjetom da mu se osigura dovoljno dnevne aktivnosti. Potrebno im je barem sat vremena vježbe dnevno, što uključuje šetnje i energičnu igru, kako bi potrošili svoju neiscrpnu energiju. Njihov snažan lovački instinkt znači da ih nikada ne treba puštati s povodca na neograđenom području; vjeverica ili list nošen vjetrom u trenu će postati plijen koji se mora uloviti. Zbog tog istog instinkta, suživot s manjim kućnim ljubimcima poput hrčaka ili zečeva se ne preporučuje.

Dobro se slažu s djecom koja znaju kako se ponašati prema psu, ali njihova terijerska narav nema puno strpljenja za povlačenje za uši ili rep. Rana socijalizacija i dosljedan odgoj ključni su kako bi izrasli u dobro odgojene članove obitelji. Iako njihova tvrdoglavost može biti izazov, ona je istovremeno i dio njihova šarma. Život s Westiejem nikada nije dosadan. On je pas koji će vas nasmijavati svojim vragolijama, tješiti svojom prisutnošću i voljeti bezuvjetno. Za pravu osobu ili obitelj, Westie nije samo kućni ljubimac, već odani prijatelj i veseli član obitelji za cijeli život.

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