Pet pasmina pasa u najvećem je riziku od česte ljetne bolesti: 'Mnogi pogrešno tumače'

Malo je stvari zabavnijih od ljetnog odlaska na plažu s obitelji kako biste uživali u suncu i moru. Međutim, ako vaša obitelj uključuje i psa, postoje određene pasmine s kojima treba postupati s malo više opreza. Ljeto, uz sve radosti, nosi i skrivene zdravstvene rizike za naše četveronožne prijatelje, a jedan od najčešćih problema su upale uha, koje se mogu lako previdjeti.

Upala uha tiha je prijetnja ljetnih mjeseci

Kako psi provode više vremena igrajući se vani i plivajući, upozorenja veterinara o ljetnim opasnostima postaju sve učestalija. Jedan od najčešćih problema koji se javlja s porastom temperatura i kupanjem su upravo infekcije uha. Stručnjaci naglašavaju da vlasnici pasa moraju biti svjesni znakova upale i znati je li njihov ljubimac podložniji tom problemu od drugih.

Prema dr. Tanyi Leslie, veterinarskoj savjetnici, mnogi vlasnici pogrešno tumače rane znakove upale uha, smatrajući ih normalnim ponašanjem nakon plivanja. Ipak, ti suptilni signali mogli bi ukazivati na to da nešto nije u redu i da se razvija bolna infekcija.

Pasmine koje zahtijevaju poseban oprez

Nekoliko pasmina pasa ima znatno veći rizik od razvoja upale uha zbog svoje anatomije, odnosno zbog dugih, spuštenih ušiju ili uskih ušnih kanala. Zbog takve građe, prirodni protok zraka je ograničen, što znači da se njihove uši puno duže suše nakon plivanja ili kupanja. Vlažan i topao ušni kanal postaje idealno okruženje za razvoj bakterija i gljivica, što dovodi do infekcije, piše Mirror.

Pet pasmina koje su najčešće pogođene ovim problemom su:

Baseti Labradoodlei Biglovi Zlatni retriveri Koker španijeli

Vlasnici ovih pasa trebali bi posvetiti dodatnu pažnju higijeni ušiju svojih ljubimaca, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada su aktivnosti u vodi najčešće.

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Kako prepoznati problem na vrijeme?

Najveći izazov kod upala uha jest to što početak infekcije može biti vrlo suptilan i teško ga je uočiti. Znakovi poput povremenog tresenja glavom ili češkanja uha mogu izgledati kao potpuno normalno ponašanje, ali zapravo mogu skrivati početak bolnog procesa.

Upale uha često počinju neprimjetno. "Povremeno tresenje glavom, blago češkanje po uhu ili ponekad tek slabi neugodan miris najraniji su znakovi, no često se odbacuju kao uobičajeno ponašanje nakon plivanja", objašnjava dr. Leslie. Ako se ovi rani znakovi propuste, infekcija može napredovati i postati ozbiljan zdravstveni problem.

Znakovi potpuno razvijene upale uha mnogo su očitiji i uključuju vidljiv iscjedak, crvenilo unutar uha, osjetnu toplinu na dodir te jasne znakove boli kod psa.

Savjeti stručnjaka za sigurnije ljeto

Prevencija je ključna, a nekoliko jednostavnih koraka može značajno smanjiti rizik od razvoja infekcije. Dr. Leslie nudi nekoliko ključnih savjeta za sve vlasnike, a posebno za one čiji psi spadaju u rizične skupine.

"Nakon svakog plivanja, nježno osušite vanjsko uho i ulaz u ušni kanal mekim ručnikom. Nema potrebe gurati bilo što duboko unutra. Sredstvo za čišćenje uha odobreno od strane veterinara, dizajnirano za uklanjanje viška nečistoća i voska te podržavanje zdrave kožne barijere, može pomoći u smanjenju nakupljanja uvjeta koji dovode do problema", ističe ona.

Posebno je važno nikada ne koristiti pamučne štapiće za uši, jer oni guraju nečistoće i vlagu dublje u kanal i nose rizik od oštećenja bubnjića. Također, veterinarka upozorava da se nikada ne koriste kućni pripravci, bez obzira na to koliko se prirodnima činili, jer mogu uzrokovati doživotne probleme ako se koriste u pogrešnim situacijama.

"Bolesti uha iznimno su bolne i mogu brzo napredovati ako se ne liječe. Ako ste u nedoumici, uvijek je bolje da veterinar rano provjeri stanje. Blagu infekciju daleko je lakše i jeftinije liječiti od one koja se zapustila i razvila", zaključuje dr. Leslie.

Ljetne radosti ne bi trebale biti narušene brigom, već ispunjene sigurnom igrom. Uz malo opreza i redovitu provjeru, možete osigurati da vaš ljubimac ostane zdrav i sretan tijekom cijele sezone kupanja. Ne zaboravite da je brza reakcija na prve sumnjive znakove najbolji put do brzog oporavka.

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