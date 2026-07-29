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BAŠ JE POSEBNA /

Okrugla kao lopta i bez pruga: Kušali smo vukovarsku lubenicu, jedinu hrvatsku sortu!

'Ova sorta lubenice, mislim da je stara više od 100 godina', kazao je uzgajivač iz Soljana

29.7.2026.
7:01
Bojan Uranjek
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Vukovarske lubenice, ponovno su u polju, tamno su zelene, gotovo crne boje i bez pruga, a prepoznatljive su i po svom okruglom obliku i veličini jer su teške desetak kilograma.

„Evo, to su nam uvijek stari govorili – mi smo jeli crne lubenice, crne lubenice, jer ova sorta lubenice ja mislim da je ona stara više od 100 godina.“ kaže Željko Petrović, proizvođač lubenica iz Soljana.

Jedinu autohtonu registriranu hrvatsku sortu lubenice od zaborava su sačuvali znanstvenici.

„Mi već godinama kroz program Nacionalne banke biljnih gena uzgajamo i održavamo tu sortu lubenice, napokon se ove godine uključio jedan mladi OPG iz Soljana koji je pokazao veliki interes.“ kaže Boris Ravnjak, viši asistent na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Pa je 300 sjemenki vukovarske lubenice s fakulteta stiglo proizvođačima u Soljane, na zadovoljstvo svih. „Tata ima 73 godine, baka mi ima 93 godine, oni se toga svega sjećaju tako da njima je drago evo što smo to vratili.“ kaže Željko Petrović.

Sigurnost lubenice se ne prepušta slučaju

A zbog sigurnosti dragocjena lubenica posađena je na dva međusobno udaljena polja.

„Kada led pada, jedan dio sela otuče, jedan ne, tako da smo odlučili se na dvije udaljene lokacije tako da važno da je krenula da smo je mi oživjeli.“ kaže Stjepan Ćurdo, proizvođač lubenica iz Soljana.

Prva generacija revitalizirane vukovarske lubenice i dok sazrijeva na poljima izaziva mnogo interesa.

„Imam dosta upita u vezi sjemena, gdje ću rado podijeliti dalje, neka se ljudi vrate možda u svoje djetinjstvo.“ kaže Željko Petrović.

U polju vukovarskih lubenica jednostavno im se ne može odoljeti i privlači baš sve. I mi smo je probali i uvjerili se u sladak i osvježavajući okus lubenice koju će nakon prošlih, uzgajati i buduće generacije.

„Od malih nogu sam tu, učim, radim s ujakom, ova vukovarska lubenica, jako smo zainteresirani bili za nju.“ kaže Patrik Vukoja iz Soljana.

Prve vukovarske lubenice neće na tržište zbog sjemenki iz kojih će iduće godine niknuti nove, a u njihovom okusu, moći će uživati svi.

VukovarLubenice
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