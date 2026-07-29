Drama na Dunavu: Nasukao se kruzer zbog niskog vodostaja, policija evakuirala 238 ljudi

Kruzer Viking Ullur s 238 ljudi na brodu nasukao se na Dunavu kod mjesta Salcia u Rumunjskoj, blizu granice s Bugarskom, nakon što je zbog iznimno niskog vodostaja zapeo na pješčanim sprudovima u koritu rijeke.

Brod je u ponedjeljak navečer isplovio iz rumunjskog grada Drobeta-Turnu Severina prema Vidinu, ali zbog protoka Dunava od oko 1.600 kubičnih metara u sekundi nije mogao nastaviti putovanje, piše Digi24.ro.

Bugarska granična policija u utorak predvečer započela je evakuaciju 186 putnika s kruzera, a prema dosadašnjim informacijama nitko nije ozlijeđen. Na brodu se, uz putnike, nalaze i 52 člana posade.

Since the pitch black of midnight all alone with our multidirectional engines - until 0900AM with a massive Slovakian tug to assist- we haven’t budged!



Romania on one side; Bulgaria the other.



The Danube is still winning! https://t.co/rmEmxnEu7J pic.twitter.com/DUeBvxYcDB — V.L.Sorrell, MD (@CASEfromASE EIC) (@VLSorrellImages) July 28, 2026

U brodu nestalo i pitke vode

Kruzer je trebao pristati u bugarskoj luci Vidin radi opskrbe, no zbog niskog vodostaja ostao je nasukan. Prema navodima bugarskih vlasti, na brodu je ponestalo i pitke vode.

Brodski agent angažirao je drugo plovilo za evakuaciju, no ono se nije uspjelo dovoljno približiti nasukanom kruzeru. Zbog toga su u akciju uključeni pripadnici granične policije, koji putnike u prslucima za spašavanje patrolnim brodovima prevoze na sigurno.

Foto: MUP Republike Bugarske

Tijekom ponedjeljka navečer i u utorak ujutro izvedeno je nekoliko pokušaja oslobađanja broda, no svi su bili neuspješni. Predstavnici lučke kapetanije upozorili su da su izgledi za njegovo ponovno pokretanje mali.