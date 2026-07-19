Stručnjaci upozoravaju vlasnike pasa: Pridržavajte se ovog pravila od 20 minuta

S dolaskom ljetnih vrućina, vlasnicima pasa savjetuje se pojačan oprez. Iako je opće poznato da šetnje pri visokim temperaturama i nedostatak vode predstavljaju rizik, stručnjaci upozoravaju i na manje očitu, ali potencijalno opasnu naviku hranjenja koja ljubimcima može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Jedna od tih opasnosti, koja se često zanemaruje, odnosi se na hranu ostavljenu u zdjelici, piše Mirror.

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Skrivena opasnost u zdjelici za hranu

Tijekom toplinskih valova, kada temperature dosežu visoke vrijednosti, ostavljanje hrane u zdjelici na dulje vrijeme može postati ozbiljan problem, čak i ako se naizgled čini ispravnom. To se posebno odnosi na mokru hranu, koja je čest izbor za mnoge pse.

Visoke temperature stvaraju idealno okruženje za brzo razmnožavanje bakterija. Hrana koja stoji na toplom, čak i unutar doma, kvari se znatno brže nego inače, što povećava rizik od trovanja. Prema upozorenju Američkog kinološkog kluba (AKC), mokra hrana za pse ne bi smjela stajati u zdjelici dulje od 20 minuta tijekom toplog vremena. Ovo "pravilo od 20 minuta" ključno je za sigurnost ljubimca.

Stručnjaci savjetuju da, ako pas ne pojede obrok unutar 20 minuta, zdjelicu treba skloniti, a ostatke baciti. Ne preporučuje se čuvanje ostataka mokre hrane za kasniju upotrebu. Jednako je važno redovito i temeljito prati zdjelice kako bi se spriječilo nakupljanje bakterija između obroka. Iako se suha hrana može ostaviti nešto duže, potrebno ju je pravilno skladištiti na hladnom i suhom mjestu jer toplina i vlaga mogu utjecati na njezinu svježinu i kvalitetu.

Simptomi trovanja

Konzumacija pokvarene hrane kod pasa može izazvati simptome poput povraćanja, proljeva i općih želučanih tegoba. Štenci, stariji psi i ljubimci s postojećim zdravstvenim problemima podložniji su težim posljedicama te je kod njih potreban dodatan oprez.

Osim rizika povezanih s hranom, ljeto donosi i druge opasnosti. Prevencija toplotnog udara ključna je za zdravlje pasa, koji se ne hlade znojenjem poput ljudi, već prvenstveno dahtanjem. Taj mehanizam postaje nedovoljno učinkovit pri visokim temperaturama.

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Ključni savjeti za sigurno ljeto

Preporučuje se šetati psa isključivo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Jednostavan test dlanom može poslužiti kao provjera: ako je asfalt prevruć da se na njemu drži ruka pet sekundi, prevruć je i za šape psa.

Psa se nikada ne smije ostavljati u parkiranom vozilu, čak ni na nekoliko minuta s otvorenim prozorom. Temperatura u automobilu može dosegnuti smrtonosne razine, što je jedna od najčešćih i najopasnijih pogrešaka.

Ljubimac mora uvijek imati pristup svježoj vodi i zaklonu od sunca. Tijekom ekstremnih vrućina, preporučljivo je držati psa u rashlađenoj prostoriji. Određene pasmine, poput onih s kratkim njuškama kao što su mopsovi, buldozi i bokseri, teže podnose vrućinu zbog otežanog disanja i spadaju u posebno rizičnu skupinu.

S obzirom na to da ljetne temperature nastavljaju rasti, upozoravaju stručnjaci, pridržavanje jednostavnih pravila može spriječiti ozbiljne zdravstvene probleme. Primjena "pravila od 20 minuta" za hranu i prilagodba dnevnih rutina mali su, ali važni koraci koji će psu osigurati sigurno i ugodno ljeto bez potrebe za posjetom veterinaru.

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