Bori se za promjenu zakona: Pas joj je skoro uginuo zbog obične biljke iz vrta

Vlasnica osamnaestomjesečne čivave iz Ujedinjenog Kraljevstva pokrenula je javnu kampanju za uvođenje obaveznih oznaka upozorenja na biljkama otrovnima za kućne ljubimce. Njezin pas Cooper jedva je preživio nakon što je pojeo čestu ukrasnu biljku, a troškovi liječenja i trajne posljedice potaknuli su je na borbu kako se takvo iskustvo ne bi ponovilo drugim vlasnicima.

Dani agonije i neočekivana dijagnoza

Caitlin Roberts (25) iz Tamwortha u Engleskoj proživjela je najgore dane u svibnju, kada se njezina čivava Cooper iznenada teško razboljela. Pas je prestao jesti, počeo je povraćati pjenu i nekontrolirano se tresti. Veterinari su u početku bili zbunjeni jer krvni nalazi nisu pokazivali prisutnost nikakvih toksina, što je značajno odgodilo postavljanje ispravne dijagnoze i početak liječenja.

"Mislim da je za mene najgore što je proveo dane u bolovima jer nismo mogli pronaći odgovor", ispričala je Roberts za BBC. "Kako da sebi oprostite tako nešto?"

Nakon nekoliko dana agonije, rendgenska snimka otkrila je opasnu blokadu u crijevima koja je zahtijevala hitnu i veliku operaciju. Uzrok je bio šokantan - Cooper je pojeo hostu, poznatu i kao funkija ili trpučasti ljiljan, vrlo čestu biljku u mnogim vrtovima i parkovima. Hoste sadrže saponine, toksine koji su otrovni za pse i mačke. Čak i mala količina može izazvati ozbiljne gastrointestinalne probleme, uključujući prekomjerno slinjenje, povraćanje, proljev, bolove u trbuhu i slabost.

Visok račun i doživotne posljedice

Spašavanje Cooperovog života bilo je ne samo emocionalno, već i financijski iscrpljujuće. Caitlin, koja je trenutno na porodiljnom dopustu, potrošila je oko 7500 eura na Cooperovu njegu, lijekove i specijaliziranu hranu. Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da je tek nedavno promijenila osiguravajuću kuću te stoga nije mogla tražiti povrat troškova. Njezina obitelj morala je iskoristiti svoju ušteđevinu kako bi platila veterinarske račune.

Nažalost, posljedice trovanja Cooper će osjećati do kraja života. Zbog oštećenja probavnog sustava, morat će se pridržavati posebne prehrane i bit će podložniji zdravstvenim komplikacijama. Ovaj incident ostavio je trajan trag na zdravlju mladog psa, koji je u trenutku nesreće imao samo osamnaest mjeseci.

Peticija za spas ljubimaca: 'Oni su poput naših beba'

Potaknuta traumatičnim iskustvom, Caitlin je odlučila nešto poduzeti. Zalaže se za to da vlada uvede obvezu isticanja oznaka upozorenja na biljkama. Pokrenula je peticiju na stranici Change.org kojom traži da svi trgovci sobnim i vanjskim biljkama moraju istaknuti "jasne oznake o toksičnosti biljaka te na etiketu uključiti broj telefona britanske linije za pomoć kod trovanja životinja za hitne slučajeve".

"Bilo je to srceparajuće iskustvo kroz koje nijedan vlasnik kućnog ljubimca ne bi smio proći", kaže. "Zaboravljate, oni nisu samo psi, zar ne? Oni su poput naših beba."

Njezina inicijativa dobila je podršku i nekih stručnjaka iz industrije koji tvrde da je promjena lako izvediva, no pravni stručnjaci su skeptičniji, ističući da je odgovornost za sigurnost ljubimaca tradicionalno na vlasnicima.

Opasnost vreba u svakom vrtu

Slučaj malenog Coopera bacio je svjetlo na skrivenu opasnost koja se nalazi u mnogim domovima i vrtovima. Brojne popularne ukrasne biljke izrazito su otrovne za životinje, a mnogi vlasnici toga nisu ni svjesni. Osim hosta, na popisu opasnih biljaka nalaze se i tulipani, đurđice, japanska tisa, sago palma, oleandar i filodendroni.

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