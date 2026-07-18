Hrvatska ostala bez jednog od najvećih inovatora: Preminuo je Vilko Žiljak

Hrvatski znanstvenik i inovator, profesor emeritus Vilko Žiljak, jedan od pionira računalne grafike i koautor dizajna hrvatske kune, preminuo je u subotu u 80. godini, izvijestilo je Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Smatra se jednim od pionira hrvatske računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije. Objavio je više od stotinu izvornih znanstvenih radova i deset knjiga te sudjelovao u osnivanju novih studijskih programa. Bio je i prvi voditelj poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo na Grafičkom fakultetu.

Tijekom znanstvene karijere razvio je inovaciju INFRAREDESIGN, odnosno infracrveni dizajn, te InfraredArt, metodu koja omogućuje ispis skrivene vizualne informacije u infracrvenom spektru. Ta se tehnologija primjenjuje u sigurnosnom tisku novčanica, dokumenata i umjetničkih djela.

Ostavio dubok trag u znanosti i gospodarstvu

Tijekom karijere sudjelovao je i u projektiranju velikih gospodarskih sustava, među kojima su Koksara u Luci Bakar, Luka Rijeka i JANAF. Široj javnosti bio je poznat i kao koautor dizajna hrvatske valute kune, za što, kako je i sam priznao u medijskim istupima, nije uzeo honorar. Sudjelovao je i u oblikovanju prvih dokumenata Republike Hrvatske.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su Državna nagrada za znanost 2010. godine, nagrada "Nikola Tesla" za najboljeg hrvatskog inovatora 2009. godine te više priznanja na međunarodnim izložbama inovacija, uključujući Silicon Valley International Invention Festival i Međunarodni salon inovacija u Ženevi.

Osim znanošću, bavio se i sportom. Bio je jedriličar, sportski pilot i predsjednik Hrvatskog bob saveza.

U oproštajnoj poruci Tehničko veleučilište u Zagrebu istaknulo je da će Žiljak ostati zapamćen kao "vizionar koji je spajao egzaktnu znanost i umjetnost" te da je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj znanosti, tehnologiji i umjetnosti.

Žiljak je rođen 18. prosinca 1946. godine u Svetom Ivanu Zelini. Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao računalne znanosti na Elektrotehničkom fakultetu.

Od 1982. godine bio je profesor na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je vodio Katedru za tiskarski slog i računarsku tehniku te sudjelovao u razvoju novih studijskih programa i kolegija na više sastavnica Sveučilišta. Bio je redoviti profesor u trajnom zvanju, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu te redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.