BiH kroji sudbinu Vatrenih na SP-u? Evo zašto nam je rezultat njihove utakmice jako bitan

Završnica grupne faze Svjetskog prvenstva donosi zamršene kalkulacije. Zbog novog formata s 48 momčadi, sudbina reprezentacija često ovisi o ishodima u drugim skupinama. U takvoj situaciji je i Hrvatska, čiji put prema nokaut fazi ovisi o dvoboju Bosne i Hercegovine i Katara u skupini B.

Novi format i važnost trećeg mjesta

Uz dvije prvoplasirane momčadi, u šesnaestinu finala prolazi i osam najboljih trećeplasiranih. To znači da treće mjesto može biti ulaznica za nastavak turnira. Hrvatska je turnir otvorila porazom od Engleske i sada traži bodove protiv Paname i Gane. Ako Vatreni ne osiguraju jedno od prva dva mjesta, ljestvica trećeplasiranih mogla bi im postati slamka spasa. A da bi prag za prolaz bio što niži, potrebna im je pomoć s drugih terena.

Sudar za sve ili ništa u Seattleu

Utakmica BiH i Katara dvoboj je momčadi koje u zadnje kolo ulaze sa samo jednim bodom i nakon teških poraza. Pobjednik bi s četiri boda gotovo sigurno osigurao prolazak dalje, barem kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Poraz znači siguran kraj natjecanja, dok neriješen ishod obje selekcije ostavlja u teškoj poziciji.

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Ishod koji Vatreni priželjkuju

U moru kombinacija, za Hrvatsku je najpovoljniji neriješen rezultat. U tom slučaju, i BiH i Katar završili bi natjecanje s dva osvojena boda. Trećeplasirana momčad iz skupine B imala bi samo dva boda. To bi postavilo iznimno nizak prag za prolazak i značajno povećalo šanse Hrvatske da s eventualna tri ili četiri boda osigura šesnaestinu finala, čak i ako završi kao treća u skupini L.

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