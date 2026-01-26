Privremena šefica Venezuele sve teže podnosi Trumpove pritiske: 'Sad je dosta!'

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodríguez, u nedjelju je poslala najoštriju poruku Washingtonu otkako je preuzela vlast. U jeku pritisaka iz SAD-a da zemlja hitno obnovi proizvodnju nafte i ispuni niz političkih zahtjeva, Rodríguez je poručila da je njezinoj administraciji "dosta“ stranog uplitanja, piše CNN.

Obraćajući se naftnim radnicima u gradu Puerto La Cruz, na događaju koji je prenosila državna televizija, Rodríguez je bila jasna:

"Dosta je naredbi iz Washingtona političarima u Venezueli. Pustite da venezuelanska politika sama riješi naše razlike i unutarnje sukobe. Ova Republika platila je vrlo visoku cijenu zbog suočavanja s posljedicama fašizma i ekstremizma", poručila je Rodríguez.

Ove izjave dolaze u osjetljivom trenutku. Rodríguez, koja je bila potpredsjednica Nicolasa Madura, trenutno hoda po "tankom ledu“. Mora zadržati lojalnost vojske i Madurovih pristaša kod kuće, dok istovremeno pokušava zadovoljiti Bijelu kuću koja ju je podržala kao prijelazno rješenje.

Pritisak Bijele kuće

Bijela kuća održava stalni pritisak na Venezuelu otkako su Maduro i njegova supruga, Cilia Flores, uhićeni u raciji početkom siječnja i odvedeni u SAD, gdje se bivši čelnik suočava s optužnicama.

Rodríguez, bivša Madurova potpredsjednica, posljednjih je tjedana inzistirala na tome da SAD ne upravlja Venezuelom, ali je istovremeno pokušavala izbjeći izravan sukob s Washingtonom.

Iako je Donald Trump isprva hvalio Delcy Rodríguez kao "sjajnu osobu“, njegova administracija postavila je Venezueli rigorozne uvjete. Tražili su ekskluzivno naftno partnerstvo, isključivo sa SAD-om, potpuni prekid veza s Kinom, Rusijom, Iranom i Kubom, ali i oslobađanje brojnih političkih zatvorenika.

Masovno puštanje zatvorenika

Kao svojevrsnu "gestu mira“ prema Washingtonu, vlasti u Caracasu započele su s masovnim oslobađanjem pritvorenika. Prema podacima skupine za ljudska prava Foro Penal, samo u nedjelju na slobodu su puštene 104 osobe, čime se ukupan broj oslobođenih od početka siječnja popeo na najmanje 266.

Rodríguez je u petak izjavila da je u posljednjih nekoliko tjedana iz zatvora pušteno 626 osoba te da će nazvati ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volkera Türka kako bi provjerila popis koji nije javno objavljen unatoč zahtjevima aktivista i članova oporbe.

U međuvremenu, vođe venezuelanske oporbe i dalje promatraju razvoj situacije, a njihova buduća uloga ostaje nejasna. Prošlog tjedna Trump je izjavio kako bi želio vidjeti oporbenu čelnicu Maríju Corinu Machado "uključenu" u vodstvo zemlje. Machado je ranije ovog mjeseca ručala s Trumpom u Bijeloj kući, gdje mu je predstavila svoju Nobelovu nagradu za mir.

