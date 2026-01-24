Trumpovo tajno oružje paraliziralo rakete, vojnici povraćali krv: 'Pali smo na tlo'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu za New York Post da je tajno oružje bilo ključno u napadu na Venezuelu početkom siječnja i uhićenju predsjednika Nicolasa Madura.

Trump se pohvalio da je misteriozno oružje, kojeg zove "Discombobulatorom" ("zbunjivač"), onesposobilo neprijateljsku opremu. "Volio bih, ali ne smijem o tome govoriti", naveo je predsjednik.

Kazao je da Venezuela uopće nije uspjela ispaliti rakete. "Imali su ruske i kineske rakete i nijednu nisu uspjeli lansirati. Mi smo ušli, oni su pritiskali gumbe, ali ništa nije radilo", opisao je Trump.

Povraćali krv

O samom oružju ne zna se puno, ali posljednjih tjedana pojavila su se izvješća s terena u kojima se navodi da su naoružani Madurovi ljudi pali na koljena, krvarili iz nosa i povraćali krv. Jedan član Madurovo tjelohraniteljskog tima kasnije je ispričao da su svi radarski sustavi prestali raditi bez ikakvog objašnjenja. "Zatim smo vidjeli kako puno dronova leti iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati", prisjetio se tjelohranitelj.

Opisao je i trenutak u kojem je navodno "Discombobulator" bio izravno usmjeren na njih. "U jednom trenutku lansirali su nešto, ne znam kako to opisati. Bilo je kao vrlo intenzivan zvučni val, odjednom sam imao osjećaj kao da mi glava iznutra eksplodira", dodao je svjedok.

"Svi smo počeli krvariti iz nosa, neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nismo se mogli kretati. Nakon tog soničnog oružja, ili što god to bilo, nismo čak mogli ni ustati", priča tjelohranitelj.

Podsjetimo, Maduro se trenutačno nalazi u saveznom zatvoru u Brooklynu gdje čeka suđenje po optužbama za narko-terorizam. Njegova bivša potpredsjednica Delcy Rodriguez obnaša dužnost privremene predsjednice, a Trump je izjavio da Sjedinjene Države s njom imaju odličan odnos.

