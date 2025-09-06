Super Max na kultnoj stazi pobijedio McLaren, očekuje nas veliki obračun

Nizozemac Max Verstappen, aktualni svjetski prvak u Formuli 1, ostvario je u subotu „pole position“ na Velikoj nagradi Italije, na stazi u Monzi.

Verstappen je ostvario pobjedničko vrijeme 1:18.792 te je nadjačao dvojac iz McLarena koji dominira tijekom aktualne sezone. Drugo vrijeme na službenom treningu je ostvario Lando Norris, koji je bio najbrži na dva od tri slobodna treninga, dok je treću poziciju osigurao Oscar Piastri, trenutačno vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva.

Verstappen je ostvario već 45. „pole position“ tijekom karijere, a peti u aktualnoj sezoni.

Od 2026. Formulu 1 možete gledati ekskluzivno na RTL televiziji.

Četvrto i peto vrijeme ostvarili su vozači Ferrarija, Monegašanin Charles Leclerc i Britanac Lewis Hamilton, dok je šesti bio Britanac George Russell u Mercedesu.

Velika nagrada Italije na programu je u nedjelju od 15 sati. Uoči 16. utrke ove sezone u vodstvu ukupnog redoslijeda je Australac Piastri iz McLarena sa 309 bodova, a slijedi ga njegov momčadski kolega, Britanac Norris, sa 275 bodova.

Svi ostali su dosta zaostali za vodećim dvojcem. Treći Max Verstappen ima 205, četvrti George Russell 184, a peti Charles Leclerc 151 bod.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'