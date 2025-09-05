Velika vijest iz Formule 1: Ljubitelji legendarne utrke su došli na svoje

Utrka Velika nagrada Monaka ostat će u kalendaru Formule 1 do 2035. godine, objavili su u petak organizatori.

"Formula 1 produljuje Veliku nagradu Monaka do 2035. godine, uključivo, nakon produljenja postojećeg ugovora s Automobilskim klubom Monaka (ACM), koji je trajao do sezone 2031.", rekao je promotor Formule 1 u izjavi objavljenoj na marginama Velike nagrade Italije koja se održava ovog vikenda.

Velika nagrada Monaka, koja se održava na ulicama Kneževine, održava se kontinuirano od 1955. godine i zauzima drugo mjesto iza staze Monza na kojoj se VN Italije održava kontinuirano od 1955. godine.

Tradicionalno se održavala krajem svibnja u isto vrijeme kao i još jedan nezaobilazan događaj motosporta Indianapolis 500, prestižna Velika nagrada Monaka od 2026. godine održavat će se početkom lipnja.

