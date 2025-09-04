Ferrari dovodi ključnog stručnjaka za novu eru Formule 1

Talijanski gigant sprema velike promjene u Formuli 1 i dovodi iskusnog stručnjaka za aerodinamiku. Novo ime stiže iz Saubera i preuzima ključnu ulogu u Ferrarijevom tehničkom timu.

Ferrari je potvrdio dolazak Francka Sancheza, dugogodišnjeg F1 stručnjaka, koji će od rujna 2025. voditi odjel za razvoj aerodinamike.

Sanchez dolazi iz Saubera, a ranije je radio u AlphaTauriju, Toyoti i Prost Grand Prixu. U F1 je više od 20 godina.

Njegov dolazak ključan je potez uoči 2026., kada stupaju na snagu nova tehnička pravila. Ferrari još uvijek čeka prvu pobjedu ove sezone, ali drži drugo mjesto u poretku konstruktora.

