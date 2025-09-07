Loše vijesti za fanove: Legendarna komponenta u F1 ne vraća se prije 2031.

Formula 1 neće se vraćati na V8 motore barem do 2031. godine, nakon što su ključni dionici prepoznali da nema konsenzusa oko prijedloga o ranijem povratku.

Ulazak novih motora

Kako je doznao Reuters ususret Velikoj nagradi Italije u Monzi, sastanak koji je bio planiran idućeg četvrtka u Londonu između proizvođača pogonskih jedinica i FIA-e odgođen je jer se pokazao preuranjenim. Predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem u srpnju je govorio o mogućnosti povratka na bučne atmosferske V8 motore, uz korištenje potpuno održivog goriva i manji električni element, već 2029. godine, no proizvođači žele ostati pri dogovorenom smjeru razvoja.

Nova era motora počinje već 2026., kada u igru ulaze Audi i Red Bull kao proizvođači, a pravila predviđaju da će agregati biti 50% hibridni, u odnosu na sadašnjih 20%, te u potpunosti pogonjeni održivim gorivima. Ideja među proizvođačima je da ta pravila ostanu na snazi kroz cijeli petogodišnji ciklus do kraja 2030., što znači da bi se eventualni povratak V8 tehnologiji mogao razmatrati tek od 2031. nadalje.

Na sastancima u Bahreinu i sada u Monzi potvrđeno je da Audi, Mercedes i Honda inzistiraju da novi motori dobiju puni ciklus, dok General Motors planira ulazak u F1 2029. kroz Cadillac, a Renault od iduće sezone prelazi na Mercedesove pogonske jedinice.

Podijeljeno mišljenje

Fanovi Formule 1 povratak V8 motora čekaju s velikim nestrpljenjem jer su oni bili sinonim za 'pravu' F1 sve do 2013. godine. Glasni, agresivni i emotivni, donosili su zvuk koji je mamio publiku na staze, no ujedno su trošili puno goriva i bili znatno manje ekološki prihvatljivi. Od 2014. gledamo V6 turbo-hibridne motore, znatno tiše i učinkovitije, s hibridnim sustavima koji vraćaju dio energije, a iako odgovaraju modernim trendovima održivosti, mnogim ljubiteljima i dalje nedostaje onaj “stari osjećaj” Formule 1.

Drugim riječima, ono što navijači žele; emociju, zvuk i nostalgiju, trenutno je u sukobu s onim što FIA i proizvođači guraju kao budućnost, a to su učinkovitost, hibridni pogon i održivo gorivo.

Iako Ben Sulayem i dalje zagovara povratak na glasnije motore, realnost je da će F1 ostati na V6 turbo-hibridima najmanje do 2030. godine. To znači da će se svi koji sanjaju o povratku legendarnog V8 zvuka morati strpjeti barem još nekoliko sezona, u nadi da će 2031. napokon dočekati ono što mnogi i dalje smatraju pravim F1 motorima.

