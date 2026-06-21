Stravična nesreća u Zagrebu! BMW smrskan, vatrogasci izvlačili ženu, za sve kriv 37-godišnjak

Teška prometna nesreća u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe dogodila se noćas oko 1.15 sati na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, na području Trešnjevke.

U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, BMW X5 i Audi A6, a intervencija vatrogasaca i hitnih službi trajala je satima.

Čitatelj 24sata ispričao je detalje užasa.

"Navodno je BMW udario u stražnji lijevi dio Audija te se od siline udarca krenuo okretati po cesti, odbacilo ga je dalje te se zaustavio na stupu. Vozač je od siline udarca ispao iz automobila, te mu je ruka zapela kod vozačevog kotača", rekao je.

Detalji policijskog očevida

Prema policijskom izvješću, 37-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kretao se Ljubljanskom avenijom u smjeru zapada. U vozilu su se nalazile dvije putnice, 53-godišnjakinja i 19-godišnjakinja.

Vozač nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti i vidljivosti, zbog čega nije mogao pravovremeno zaustaviti vozilo.

Uslijed toga je prednjim dijelom vozila naletio na lijevu bočnu stranu automobila virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak, a koji se također kretao istim kolnikom, desnom prometnom trakom u smjeru zapada.

Dvije osobe teško ozlijeđene

U nesreći je teško ozlijeđen 37-godišnji vozač, kojem je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su liječnici utvrdili teške ozljede.

Teške ozljede zadobila je i 53-godišnja putnica, koja je zbrinuta u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Protiv 37-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona.

Zbog očevida je Ljubljanska avenija bila zatvorena za promet od 1.35 do 5.40 sati, a promet se u tom razdoblju odvijao obilaznim pravcima.