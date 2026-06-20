FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO SE DOGODILO? /

Teška prometna u Dubravi: Vozač poginuo, policija traži pomoć građana

Teška prometna u Dubravi: Vozač poginuo, policija traži pomoć građana
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija

Policija nastavlja očevid i provodi izvide kako bi utvrdila uzrok ove tragične prometne nesreće

20.6.2026.
14:41
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Jedna osoba poginula je, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 19. lipnja, oko 17.10 sati na raskrižju Ulice Dubrava, Aleje javora i Prve Poljanice u Zagrebu.

U nesreći su sudjelovali osobni automobil Renault Clio i motocikl Yamaha.

Zagrebačka policija pozvala je građane koji su svjedočili nesreći ili raspolažu korisnim informacijama da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Svjedoci se mogu javiti na broj telefona 01/6333-470 ili na broj 192.

Policija nastavlja očevid i provodi izvide kako bi utvrdila uzrok ove tragične prometne nesreće.

Prometna NesrećaDubravaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike