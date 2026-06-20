Teška prometna u Dubravi: Vozač poginuo, policija traži pomoć građana

Jedna osoba poginula je, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 19. lipnja, oko 17.10 sati na raskrižju Ulice Dubrava, Aleje javora i Prve Poljanice u Zagrebu.

U nesreći su sudjelovali osobni automobil Renault Clio i motocikl Yamaha.

Zagrebačka policija pozvala je građane koji su svjedočili nesreći ili raspolažu korisnim informacijama da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Svjedoci se mogu javiti na broj telefona 01/6333-470 ili na broj 192.

Policija nastavlja očevid i provodi izvide kako bi utvrdila uzrok ove tragične prometne nesreće.