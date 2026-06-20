Krš i lom u Beogradu: Auto zagrebačkih registracija sudjelovao u teškom sudaru

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu navečer u beogradskom naselju Železnik, u Ulici Radnih akcija, na cesti koja vodi od Belih Voda prema Železniku.

Foto: Antonio Ahel

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, u sudaru su sudjelovala tri osobna automobila, među kojima Mini Cooper zagrebačkih registracija. Od siline sudara vozila su pretrpjela velika oštećenja, a dijelovi automobila i razbijeno staklo rasuli su se po kolniku.

Jedan od automobila završio je prevrnut na krovu.

Foto: Antonio Ahel

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ima ozlijeđenih

Na mjesto nesreće odmah su upućene policijske ophodnje i ekipe hitne medicinske pomoći. Prema dostupnim informacijama, u nesreći ima ozlijeđenih, no njihov broj i težina ozljeda zasad nisu poznati.

Policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Zbog teške prometne nesreće promet na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen više od dva sata, a nakon toga odvijao se otežano.

Više informacija o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenih očekuje se nakon završetka policijskog očevida.