Teška prometna nesreća na Krku: Jedna osoba poginula, promet preusmjeren

Na državnoj cesti DC102, nedaleko od skretanja za Njivice na otoku Krku, danas se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala tri osobna vozila, jedno hrvatskih i dva slovenskih registracijskih oznaka.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće. Promet na tom dijelu državne ceste regulira policija te se preusmjerava alternativnim pravcima.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i službenog policijskog izvješća.