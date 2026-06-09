Hrvate zbunilo čudno vozilo na Krku, je li ovo neobični prijevoz budućnosti?

Fotografija neobičnog, aerodinamičnog vozila koje se kretalo cestom na Krku posljednjih je dana izazvala veliku pozornost na društvenim mrežama. Objavljena prvo u jednoj Facebook grupi, a potom podijeljena na Redditu uz naslov "Koji je ovo k…?", fotografija je prikupila više od stotinu komentara i otvorila raspravu o sigurnosti i prometnim pravilima.

Na prvi pogled mnogi nisu mogli zaključiti o kakvom je vozilu riječ. Jedni su ga uspoređivali sa svemirskom kapsulom, dok su ga drugi nazvali "mobilnim lijesom". Ipak, među komentarima se ubrzo našlo i onih koji su prepoznali vozilo te objasnili da je riječ o velomobilu, posebnoj vrsti ležećeg bicikla zatvorenog aerodinamičnim oklopom.

Zahvaljujući konstrukciji koja značajno smanjuje otpor zraka, velomobili na ravnim dionicama mogu postići brzinu između 50 i 80 kilometara na sat. No, situacija je drugačija na uzbrdicama, gdje se kreću osjetno sporije.

Sigurnost ili infrastruktura?

Najžešću raspravu izazvalo je pitanje vidljivosti takvog vozila u prometu. "Kako ga vidiš ako imaš malo viši auto? Ili kombi? Tipa ako je ispred tebe auto, i taj ga zaobiđe i odjednom samo vidiš to", zapitao se jedan korisnik.

Rasprava se ubrzo podijelila, gdje jedni smatraju da vozači velomobila nepotrebno riskiraju vlastitu sigurnost, dok dio korisnika podsjeća kako su biciklisti zakonski ravnopravni sudionici prometa te da su, u nedostatku biciklističkih staza, dužni voziti kolnikom.

Kao moguće rješenje za problem vidljivosti neki su predložili postavljanje visokih zastavica kakve se često koriste na ležećim biciklima i sličnim vozilima.

Međutim, mnogi smatraju da je cijela rasprava zapravo ukazala na puno veći problem i nedovoljno razvijenu i često neadekvatnu biciklističku infrastrukturu u Hrvatskoj.