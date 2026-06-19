Otkriveno što je majka poslala dječaku ubojici dvije minute prije masakra u Beogradu

Na Višem sudu u Beogradu u četvrtak detaljno je opisana kronologija masakra u beogradskoj školi, u kojem je u svibnju 2023. godine dječak ubojica ubio devet učenika i zaštitara.

Otkriveno je kako je dječak dan prije zločina jedno vrijeme sam bio u stanu, pošto se iz etno-sela vratio prije roditelja i sestre. Minutu nakon što je ušao u stan, nazvala ga je majka. Poslije nekoliko minuta stavio je stolac ispred ormara u kojem se nalazilo oružje. Kada je primijetio kameru, smijao se i mahnuo, a potom ju je onesposobio. Tada je preko nje stavio majicu. Utvrđeno je da je njegov otac u tom razdoblju koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

Zatim je iz ormara izvukao dva pištolja, s ukupno 92 metka i rekao kako ih sve planira upotrijebiti. Stavio ih je u ladicu radnog stola, u kojoj ih je držao do idućeg dana ujutro.

Kasno navečer, oko dva ili tri sata u noći, u kupaonici je napravio molotovljeve koktele i sakrio ih u radni stol, a zatim je na internetu pretraživao pojmove poput "Srbija uvodi doživotne kazne", "može li otvoriti brava pištolja".

Majka mu je poslala poruku na dan zločina

Iako je ujutro trebao krenuti sa svojom majkom, ona je ipak ranije izašla iz stana sa svojom kćeri, a dječak ubojica sam je ostao unutra. Tada je na tepih poredao dva pištolja, okvire za pištolj i četiri Molotovljeva koktela i to fotografirao. U stanu je repetirao češku zbrojevku, a oružje i municiju stavio je u ruksak.

Majka mu je u 8.31 sati poslala poruku u kojoj je pisalo "jesi li uspio stići na sat". Dječak ubojica dvije minute kasnije ušao je u hodnik škole i stao. Zaštitar mu je otvorio vrata i nekoliko minuta razgovarao s njim. Dječak je zatim s ruksakom oko struka s prednje strane ušao u hodnik i upucao zaštitara u leđa nakon što mu je okrenuo leđa.

U hodniku je ubio učenika i tri učenice, a zatim došao do učinioce povijesti. Unutra su se tada nalazila 23 učenika, profesorica i student koji je bio na praksi. Ubojica je izjavio da je nasumično pucao, ispalio je najmanje 45 metaka, od kojih su 34 pogodila žrtve.

Nakon zločina izašao je kroz prozor, u školskom dvorištu odbacio pištolj bez metaka u cijevi i to kako bi se zaštitio samog sebe. Od prvog hica, pa do trenutka kada je izašao kroz prozor, prošle su točno dvije minute i jedna sekunda. Potom je trčao prema stablu gdje je i sjeo, rukama se uhvatio za lice i u tom položaju ostao oko minutu. Tada je odjurio na drugi kraj dvorišta i pozvao policiju. Naveo je da je pucao, da je uzeo očev pištolj i da je to napravio zato što je psihopat. Kazao im je i gdje je ostavio pištolj, a u tijeku tog razgovora je i uhićen.

'Volim životinje, mogu li i dalje biti psihopat?'

Dječak ubojica također je ispričao da je masakr odlučio napraviti prije dva ili tri tjedna. Sastavio je popis s imenima djece i skicu škole, koje je čuvao u ladici stola.

Na internetu je pretraživao pojmove poput "kompleks niže vrijednosti i kompleks niže vrijednosti su dva lica iste medalje", "antisocijalno ponašanje kod djece", "revidirani portret psihopata", "smrtna kazna u Srbiji", "volim životinje, mogu li i dalje biti psihopat", "zašto užasni ljudi i dalje mogu voljeti životinje" te "razlika između psihopata i normalnih ljudi".

Podsjetimo, njegov otac osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a majka na dvije godine i 11 mjeseci.