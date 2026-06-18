Pljušte reakcije na presudu roditeljima dječaka ubojice iz Beograda: 'Najbliže pravdi'

Životi njihove djece ugašeni su prije tri godine u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Jedan po jedan stizali su na izricanje presude roditeljima učenika koji je ubio devetero djece i zaštitara.

Majka maloljetnog počinitelja dobila je dvije godine i 11 mjeseci, a otac 14 i pol godina zatvora.

"Ovo je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo, zadovoljni smo osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama", kazao je odvjetnik obitelji žrtava Ognjen Božović.

Oboje su proglašeni krivima za zanemarivanje djeteta, a otac i za kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Branili su se da nisu mogli predvidjeti postupke svojeg sina, a odvjetnica majke najavila je žalbu.

"Izjavit ćemo žalbu, a konačnu odluku donijet će žalbeni sud", kaže Irina Borović, odvjetnica majke maloljetnog počinitelja.

No sud im nije povjerovao. Trinaestogodišnjak je masovno ubojstvo počinio očevim pištoljima. On ga je rukovati naučio u streljani, a oružje mu je kod kuće bilo dostupno.

Roditelji ubojice pružali samo površno roditeljstvo

"Sud je zaključio da oružje nije bilo primjereno osigurano te da se moglo lakše staviti na raspolaganje djetetu", ističe odvjetnica obitelji žrtava Zora Dobričanin

Sud je tijekom postupka utvrdio i da su roditelji ubojice pružali samo površno roditeljstvo. Fokus je bio na materijalno i školski uspjeh, nisu pratili promjene u ponašanju, vodili računa o njegovu emocionalnom i psihološkom razvoju.

"Sud je ukazao na izostanak razvoja empatije i na obrasce odgoja koji su, prema njegovoj ocjeni, imali utjecaj na dijete", dodaje odvjetnica Dobričanin.

Tijekom postupka maloljetni počinitelj tvrdio je da je strogoća majke utjecala na njega, no taj je dio iskaza kasnije povukao. U odnosu na oca - da kazneno djelo ne bi počinio da nije imao pristup oružju. Sudac je apelirao na promjenu sustava.

"Da preispita određena rješenja u našem kazneno-pravnom zakonodavstvu posebno u pogledu uzrasta kaznene odgovornosti ili možda uvođenja kazneno-pravne odgovornosti za roditelje za najteža kaznena djela koja izvrše njihova djeca", kaže odvjetnik obitelji žrtava Ognjen Božović.

Roditelji ubijene djece kažu da će pravda biti zadovoljena tak kada će netko odgovarati za masovno ubojstvo. Maloljetni počinitelj prema važećem zakonodavstvu ne može kazneno odgovarati jer je u vrijeme počinjenja djela bio mlađi od 14 godina.