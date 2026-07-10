FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE DOBRO IZGLEDALO /

Cijela Francuska drži dah zbog ove situacije s Mbappeom

Cijela Francuska drži dah zbog ove situacije s Mbappeom
×
Foto: Lars Baron/Getty images/Profimedia

Ne trebamo niti govoriti koliko bi nedostajao Mbappé u polufinalu

10.7.2026.
0:00
Sportski.net
Lars Baron/Getty images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Francuska je pobijedila Maroko 2-0 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i plasirala se u treće polufinale u nizu. Kylian Mbappé u prvom poluvremenu je promašio jedanaesterac, odnosno, obranio mu ga je Bono, ali je sjajno zabio u 60. minuti i otvorio Maroko.

Ousmane Dembele je šest minuta kasnije zabio za 2-0 i riješio pitanje pobjednika. Drugi put u nizu su Francuzi nadjačali Maroko na svjetskim prvenstvima jer su prije četiri godine dobili polufinalni meč protiv ovog suparnika, također s 2-0.

Ipak, cijelu Francusku i sve navijače te reprezentacije zabrinuo je trenutak iz 77. minute kada je Kylian Mbappé s bolnom grimasom na licu sjeo na centar igrališta. Mbappé je napustio igru, zamijenio ga je Mateta. Na klupi je Mbappe držao led na gležnju.

Francuska sada iščekuje vijesti i informacije oko te ozljede. Moguće da je sve bilo iz predostrožnosti jer Mbappé je ipak napustio igru samostalno, bez šepanja. Ne trebamo niti govoriti koliko bi nedostajao Mbappé u polufinalu koje će Francuska igrati 14. srpnja protiv boljeg iz ogleda Belgija - Španjolska.

Kylian MbappeFrancuska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike