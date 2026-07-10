Cijela Francuska drži dah zbog ove situacije s Mbappeom

Francuska je pobijedila Maroko 2-0 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva i plasirala se u treće polufinale u nizu. Kylian Mbappé u prvom poluvremenu je promašio jedanaesterac, odnosno, obranio mu ga je Bono, ali je sjajno zabio u 60. minuti i otvorio Maroko.

Ousmane Dembele je šest minuta kasnije zabio za 2-0 i riješio pitanje pobjednika. Drugi put u nizu su Francuzi nadjačali Maroko na svjetskim prvenstvima jer su prije četiri godine dobili polufinalni meč protiv ovog suparnika, također s 2-0.

Ipak, cijelu Francusku i sve navijače te reprezentacije zabrinuo je trenutak iz 77. minute kada je Kylian Mbappé s bolnom grimasom na licu sjeo na centar igrališta. Mbappé je napustio igru, zamijenio ga je Mateta. Na klupi je Mbappe držao led na gležnju.

Francuska sada iščekuje vijesti i informacije oko te ozljede. Moguće da je sve bilo iz predostrožnosti jer Mbappé je ipak napustio igru samostalno, bez šepanja. Ne trebamo niti govoriti koliko bi nedostajao Mbappé u polufinalu koje će Francuska igrati 14. srpnja protiv boljeg iz ogleda Belgija - Španjolska.