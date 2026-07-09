Bomba iz Belgije! Real Madrid želi Marcela Brozovića

Bombastične vijesti iz svijeta nogometnih transfera donosi belgijski insajder Sacha Tavolieri. Prema njegovim informacijama, Real Madrid želi potpisati bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića.

Brozović je prije nekoliko dana napustio Al-Nassr nakon što mu je ugovor došao do kraja. Bilo je pisanja o povratku u jaku europsku ligu, ali sada su došle bombastične vijesti o zainteresiranosti Real Madrida. "Predstavnik Real Madrida stupio je u kontakt s timom Marcela Brozovića kako bi provjerio interes hrvatskog veznjaka i prikupio informacije. Mourinhu se sviđa Brozović, koji je trenutno slobodan igrač nakon odlaska iz Al Nassra. Radilo bi se o ugovoru na jednu sezonu", otkrio je Belgijac na svojem X-u.

⚪️👑 EXCL - A Real Madrid representative made contact with Marcelo Brozović’s camp to gauge the Croatian midfielder’s interest & gather information.



🇭🇷 Mourinho like Brozovic, now free agent since he left Al Nassr.



✍️ It would be a one-season deal.



⏳ Wait&See. #mercato #RMA pic.twitter.com/cV4ch9sShn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026

Za Al-Nassr je Brozović odigrao 124 utakmice. Stigao je iz Intera, a prije toga je nastupao za Dinamo, Lokomotivu i Hrvatski Dragovoljac. Za reprezentaciju Hrvatske je nastupio 99 puta i zabio sedam pogodaka.

Posljednje informacije govorile su o interesu Olympiakosa i Trabzonspora, ali ako je ova informacija o Realu istinita, teško da će Brozović tome odoljeti.