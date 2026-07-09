FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO BI BIO POSAO /

Bomba iz Belgije! Real Madrid želi Marcela Brozovića

Bomba iz Belgije! Real Madrid želi Marcela Brozovića
×
Foto: Profimedia

Brozović je prije nekoliko dana napustio Al-Nassr

9.7.2026.
22:59
Sportski.net
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bombastične vijesti iz svijeta nogometnih transfera donosi belgijski insajder Sacha Tavolieri. Prema njegovim informacijama, Real Madrid želi potpisati bivšeg hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića.

Brozović je prije nekoliko dana napustio Al-Nassr nakon što mu je ugovor došao do kraja. Bilo je pisanja o povratku u jaku europsku ligu, ali sada su došle bombastične vijesti o zainteresiranosti Real Madrida. "Predstavnik Real Madrida stupio je u kontakt s timom Marcela Brozovića kako bi provjerio interes hrvatskog veznjaka i prikupio informacije. Mourinhu se sviđa Brozović, koji je trenutno slobodan igrač nakon odlaska iz Al Nassra. Radilo bi se o ugovoru na jednu sezonu", otkrio je Belgijac na svojem X-u. 

 

 

Za Al-Nassr je Brozović odigrao 124 utakmice. Stigao je iz Intera, a prije toga je nastupao za Dinamo, Lokomotivu i Hrvatski Dragovoljac. Za reprezentaciju Hrvatske je nastupio 99 puta i zabio sedam pogodaka. 

Posljednje informacije govorile su o interesu Olympiakosa i Trabzonspora, ali ako je ova informacija o Realu istinita, teško da će Brozović tome odoljeti.

Real MadridMarcelo BrozovićJose Mourinho
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike