Evo što se dogodilo kada je Garcia odlučio uvesti Livaju u igru

Hajduk je na Poljudu u prvom susretu 1. pretkola Europske lige svladao slovačku Žilinu s 2-0 (1-0), a Bijeli su susret započeli bez kapetana i najboljeg igrača Marka Livaje koji je bio na klupi za pričuve, a u igru je ušao u 86. minuti.

Trener Gonzalo Garcia odlučio je početi utakmicu bez Livaje jer je on propustio dio priprema zbog kršenja disciplinskog pravilnika.

U stručnom stožeru nisu htjeli riskirati njegovo zdravstveno stanje nakon tjedan dana bez punog trenažnog procesa pa je na kraju protiv Žiline dobio samo malu minutažu.

Kada se Livaja digao kako bi ušao u igru cijeli Poljud je "eksplodirao", nastala je euforija na tribinama, a Marko je tada odradio posljednje razgovore s trenerom i njihova komunikacija je izgledala normalno, kao da nema nikakvog animoziteta među njima dvojicom.