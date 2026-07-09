Brajkoviiiić! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo protiv Žiline

Hajduk u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige na svom Poljudu igra protiv slovačke Žiline.

Hajduk je odigrao jako dobro prvo poluvrijeme i vodio 1-0. Najzaslužniji za vodstvo bio je Roko Brajković. Hajdukovo mlado krilo zabilo je pravu golčinu. U 22. minuti utakmice, Brajković je dobio loptu u prostor, okrenuo svih čuvara, a onda s ruba kaznenog prostora odapeo raketu koja je odsjela u suprotnim rašljama.

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Hajduk je u prvom poluvremenu bio puno bolja momčad. Imali su puno izglednih prilika, ali što nesrećom, a što zaslugama vratara Badžgona, rezultat na poluvremenu je bio samo 1-0.

Podsjećamo, Hajduk je utakmicu počeo bez Marka Livaje kojeg je Gonzalo Garcia posjeo na klupu te je Hajduk počeo u sljedećem sastavu: Silić - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego