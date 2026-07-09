FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOMBETINA /

Brajkoviiiić! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo protiv Žiline

Brajkoviiiić! Pogledajte golčinu kojom je Hajduk poveo protiv Žiline
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je odigrao jako dobro prvo poluvrijeme

9.7.2026.
21:02
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hajduk u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige na svom Poljudu igra protiv slovačke Žiline.

Hajduk je odigrao jako dobro prvo poluvrijeme i vodio 1-0. Najzaslužniji za vodstvo bio je Roko Brajković. Hajdukovo mlado krilo zabilo je pravu golčinu. U 22. minuti utakmice, Brajković je dobio loptu u prostor, okrenuo svih čuvara, a onda s ruba kaznenog prostora odapeo raketu koja je odsjela u suprotnim rašljama. 

Pogodak pogledajte OVDJE.

Hajduk je u prvom poluvremenu bio puno bolja momčad. Imali su puno izglednih prilika, ali što nesrećom, a što zaslugama vratara Badžgona, rezultat na poluvremenu je bio samo 1-0. 

Podsjećamo, Hajduk je utakmicu počeo bez Marka Livaje kojeg je Gonzalo Garcia posjeo na klupu te je Hajduk počeo u sljedećem sastavu: Silić - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego

HajdukžilinaEuropska LigaRoko Brajković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike