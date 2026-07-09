Legenda Hajduka oštro o Garciji: 'On puno brlja, ovi dečki su za ministrante, ne za nogomet'

Hajduk uskoro otvara sezonu i odmah kreće u europsku avanturu, prvi protivnik - slovačka Žilina.

Splićani se večeras bore u kvalifikacijama za Europsku ligu. Žilina je inače ostala u lošem sjećanju navijačima jer je 2009. izbacila Hajduk u kvalifikacijama, nakon remija 1:1 u prvoj utakmici i pobjede 1:0 na Poljudu. Stigli su i sastavi, a u prvih 11 nema Marka Livaje.

Utakmicu će pratiti naš reporter Boris Jovičić koji je na Poljudu razgovarao s Vladimirom Balićem uživo u RTL Sportu. Livaja počinje na klupi.

"Poruka je to još iz prošlosti, ključna je bila utakmica protiv Dinama gdje trener Garcia nije vidio da mu je potreban Livaja. Tako i sada smatra da Livaja nije taj igrač koji donosi prevagu i koji bi trebao igrati dans. Njegovo je mišljenje da Livaja nije prvi špic Hajduka, ja ne mislim tako.

On to brlja od kada je stigao ovdje. Počeo je Vučevićem pa s Livajom. Ne znam što će još učiniti prije nego kaže, ostavite me na miru, ja idem svojih putem. Očito je to neki plan koji već dugo traje", rekao je Balić.

Očekivanja za Žilinu?

"Nadamo se pobjedi jer Hajduk nije izgubio niti jednog krucijalnog igrača. Pukštas i Sigur nisu tu. Došli su neki niže rangirani igrači. Garcia je odabrao tim krasnih dobrih dječaka, ali dobri dečki su ministranti za crkvu, a ne za nogomet gdje trebate imati prave mangupe", oštar je Balić.

Livaja je bio čovjek kojeg su svi tražili, koji je nosio klub.

"Ovom današnjom utakmicom je završena priča o Livaji kao temelju kluba. Možda će se nešto promijeniti, ali sumnjam. On je taj koji nosi ovaj klub, nosi pretplate, rezultate, bodove. Sumnjam da je Garcia taj koji je skupi hrabrost. To je neka globalna stvar ovog grada i način na koji se svi dijele", zaključio je Vladimir Balić.