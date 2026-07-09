Hajduk otvara sezonu s duhovima prošlosti, novim licima i Livajom na klupi

Počinje nova sezona Hajduka. Nakon sadržajnih priprema, taktičkih uigravanja i neizbježne ljetne doze klupske politike koja uvijek prati zbivanja na Poljudu, Hajduk u četvrtak u 20 sati kreće u novu europsku sezonu. Prvi protivnik u kvalifikacijama za Europsku ligu je slovačka Žilina, ime koje kod starijih navijača izaziva duboku nelagodu i budi sjećanja na jedan od najbolnijih ožiljaka u modernoj povijesti kluba. Večerašnji dvoboj stoga nije samo prva službena utakmica sezone, već i prvi pravi test za momčad koju je Gonzalo Garcia gradio po svojoj mjeri, ali i prilika da se konačno prekinu neke neugodne tradicije.

Sjećanje na Lietavu i početak crnog niza

Tog 6. kolovoza 2009. godine, Ivan Lietava postao je ime koje se na Poljudu izgovara s grčem. Njegov pogodak u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige šokirao je Split i izbacio Hajduk, započevši eru bolnih europskih posrtanja. Nakon Žiline, uslijedili su porazi koji su postali sinonim za ljetna razočaranja: Dila Gori, Slovan Liberec, Gzira, Tobol, pa sve do prošlosezonskog ispadanja od Dinama iz Tirane. Iako je bilo i časnih poraza od klubova poput Villarreala ili Galatasaraya, upravo su dvoboji protiv na papiru slabijih suparnika stvorili percepciju europskog prokletstva. Sada, sedamnaest godina kasnije, sudbina je ponovno spojila Splićane i Slovake. Za Hajduk je ovo prilika ne samo za prolazak u drugo pretkolo, gdje čeka ciparski Pafos, već i za simbolično zatvaranje jednog bolnog poglavlja.

Momčad s potpisom Gonzala Garcije

Ako je prošle sezone urugvajski stručnjak gasio požare i radio s naslijeđenim kadrom, ova sezona pripada isključivo njemu. Gonzalo Garcia je tijekom priprema dobio igrače koje je želio i implementirao filozofiju igre na kojoj inzistira. Više nema alibija. Pripremne utakmice pokazale su naznake novog, kompaktnijeg i organiziranijeg Hajduka.

Pobjede protiv Škendije, ukrajinskog LNZ Čerkasija i slovenskog Celja, momčadi sličnog ranga kvalitete, dale su razloga za optimizam. Posebno je dojmljiva bila generalna proba protiv Celja, gdje su Bijeli djelovali kao ozbiljan tim, s organiziranim visokim presingom i brzom tranzicijom po gubitku lopte. Obrana je djelovala čvršće, a napadački mehanizmi, predvođeni Šegom i Brrutijem, pokazali su obećavajuću sinkroniziranost. Pitanje je, naravno, može li se ta igra prenijeti i na natjecateljske utakmice, kada Poljud zagrmi, a pritisak postane stvaran.

Tko će istrčati na poljudski travnjak?

Prema posljednjim informacijama, Gonzalo Garcia nema previše dvojbi oko udarne postave, iako će ona donijeti nekoliko novih lica. Na vratima se očekuje Toni Silić. Stoperski par trebali bi činiti novopridošli Dario Marešić i Belgijac Alec van Hoorenbeeck, dok će bokove pokrivati Mathieu Acapandie desno i standardni Šimun Hrgović lijevo.

Središnji dio veznog reda povjeren je neumornom Rokasu Pukštasu i Adrionu Pajazitiju, koji bi trebao zamijeniti nedovoljno oporavljenog Del Morala. Ispred njih, na poziciji "desetke", trebao bi zaigrati Etnik Brruti, igrač koji se istaknuo na pripremama.

U napadu je situacija najzanimljivija. Desno krilo rezervirano je za mladog Roka Brajkovića, dok će u vrhu napada biti Michele Šego, koji je s tri gola u pripremama potvrdio sjajnu formu iz prošle sezone. Najveća nepoznanica je lijeva strana. Za tu poziciju konkuriraju Brazilac Dalisson i, pomalo iznenađujuće, Dario Melnjak, kojeg je Garcia već koristio u ofenzivnijoj ulozi.

Livaja s klupe čeka priliku

Ipak, najviše pozornosti privlači status kapetana. Marko Livaja, nakon disciplinske krize zbog koje je propustio dio priprema, utakmicu protiv Žiline započet će na klupi za pričuve. U stručnom stožeru ne žele riskirati njegovo zdravstveno stanje nakon tjedan dana bez punog trenažnog procesa. Iako njegov izostanak iz početnih jedanaest predstavlja značajan udarac, Livajin ulazak u drugom poluvremenu mogao bi biti ključan adut s klupe, pogotovo ako rezultat bude nepovoljan.

Zanimljivo je da je javnost, obično sklona euforiji, ovaj put prilično suzdržana. Više se raspravlja o statusu Livaje, sponzorima i skupštinama nego o samoj utakmici. Taj manjak pritiska mogao bi biti blagoslov za Garcijinu momčad, koja je na miru mogla odraditi pripreme. No, poznajući Split, dovoljne su dvije pobjede da se atmosfera iz temelja promijeni. Prvi korak prema tome je večeras. Pobjeda protiv Žiline ne donosi samo prolaz, već i prijeko potreban mir i vjeru u projekt koji se stvara na Poljudu.