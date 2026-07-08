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Brozović ponovno pred velikim transferom? Grčki velikan krenuo po bivšeg Vatrenog

Brozović ponovno pred velikim transferom? Grčki velikan krenuo po bivšeg Vatrenog
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Foto: Profimedia

Prema informacijama grčkog novinara Nikosa Kotsisa, Olympiakos je obnovio interes za 33-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca.

8.7.2026.
16:18
Sportski.net
Profimedia
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Marcelo Brozović od 1. srpnja službeno je slobodan igrač nakon isteka ugovora sa saudijskim Al Nassrom, a sve su glasnije priče o njegovu povratku u europski nogomet. Nakon što se posljednjih dana spominjao interes jednog kluba iz Serie A, kao i turskog Trabzonspora, u utrku za hrvatskog veznjaka sada se uključio i grčki velikan Olympiakos.

Prema informacijama grčkog novinara Nikosa Kotsisa, Olympiakos je obnovio interes za 33-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca. Budući da je Brozović slobodan igrač, klub iz Pireja ne bi morao platiti odštetu, već bi pregovori bili usmjereni isključivo na dogovor oko osobnih uvjeta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">📰 Olympiakos have reignited interest in Croatian midfielder Marcelo Brozovic. <br><br>The 33 year old is now a free agent having left Al-Nassr this summer 🇭🇷🔜✍️🔴⚪️❓️<br><br>(<a href="https://x.com/Nikos_Kotsis?ref_src=twsrc%5Etfw">@Nikos_Kotsis</a>) <a href="https://t.co/XaLWOYXYEc">pic.twitter.com/XaLWOYXYEc</a></p>&mdash; Hellas Football (@HellasFooty) <a href="https://x.com/HellasFooty/status/2074719081089876202?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Grčki velikan tako je, prema posljednjim informacijama, ozbiljno zagrizao za iskusnog veznjaka, koji nakon odlaska iz Al Nassra razmatra nastavak karijere. Ranije se kao moguća destinacija spominjao Trabzonspor, no sada se sve više govori upravo o mogućem preseljenju u Grčku.

Iako mu je odlazak u Saudijsku Arabiju donio financijski iznimno unosan ugovor, povratak u europski nogomet predstavljao bi novi natjecateljski izazov za jednog od najboljih hrvatskih veznjaka posljednjeg desetljeća.

Marcelo BrozovićAl NassrEuropaOlympiacos
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