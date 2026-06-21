Policija otkrile detalje teškog sudara kraj Pule: Žena preminula u bolnici

Jedna je osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu oko 11.40 dogodila na državnoj cesti D-66 između Loborike i Marčane. Prema prvim informacijama policije, nesreći je prethodilo nepropisno pretjecanje.

Prometna nesreća dogodila se kada je 46-godišnji vozač automobila pulskih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Loborike prema Marčani, u zavoju započeo pretjecati teretno vozilo.

Tom je prilikom prešao na suprotnu prometnu traku i sudario se s automobilom pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak.

Putnica preminula u bolnici

U sudaru su ozlijeđena oba vozača te 62-godišnja putnica iz automobila kojim je upravljao 66-godišnjak. Svi su prevezeni u pulsku bolnicu, gdje je 62-godišnja žena, unatoč naporima liječnika, preminula.

Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva nad njezinim će tijelom biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija je izvijestila da su oba vozača u nesreći zadobila teške tjelesne ozljede.

Nakon što 46-godišnji vozač bude otpušten iz bolnice, policijski službenici nad njim će provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.