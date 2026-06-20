Tragedija kraj Pule: U sudaru poginula jedna žena, dvije osobe prevezene u bolnicu

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Nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila
Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija.
Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.
U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.
Okolnosti nesreće se još utvrđuju.