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SMRT NA CESTI /

Tragedija kraj Pule: U sudaru poginula jedna žena, dvije osobe prevezene u bolnicu

Tragedija kraj Pule: U sudaru poginula jedna žena, dvije osobe prevezene u bolnicu
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Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila

20.6.2026.
15:40
Hina
Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL
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Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija. 

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.

U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju.  

Prometna NesrećaPula
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